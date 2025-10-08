'El Centro', la serie que estrena Movistar Plus+ va a revalidar el éxito de 'La Unidad': reparto y capítulos

'El Centro' es una de las grandes apuestas de ficción de Movistar Plus+ del otoño y su estreno tendrá lugar este jueves 9 de octubre. Y ojo porque la nueva serie de la plataforma de streaming, que se adentra en las entrañas del CNI y busca reeditar el éxito que tuvo 'La Unidad' con Nathalie Poza y Luis Zahera, estará disponible de forma completa.

En sus seis capítulos de unos 50 minutos de duración habrá, más allá del suspense, una combinación perfecta de acción, intriga y drama; ofreciendo una visión íntima, emocional y meticulosamente realista del complejo mundo de la Inteligencia.

Por un lado, 'El Centro' explorará los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de integrantes de inteligencia del CNI en un mundo convulso. Y por otro, reflejará el sacrificio personal, a menudo sin reconocimiento. Además, se trata de la primera serie española que recibe la colaboración directa, en forma de asesoramiento, del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), a cuyo corazón se adentra.

El título de ficción que estrena Movistar Plus+ está creado por David Moreno (coguionista de emblemáticas series como 'El Inmortal' y 'Fariña') y dirigido por David Ulloa ('Ni una más', 'La chica de nieve'). Por su lado, el guion corre a cargo de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz.

El elenco artístico de 'El Centro' está compuesto por nombres de muy elevado nivel; entre los que se encuentran Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez.

Sinopsis y tráiler oficial de 'El Centro'

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

La serie de Movistar Plus+ es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber.

