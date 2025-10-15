Disney+ sube el precio de sus planes en España de forma generalizada y será un 14% más caro

Malas noticias para los suscriptores de Disney+, pues en su próxima facturación encontrarán una subida de precio de hasta dos euros en su suscripción mensual. La plataforma de streaming ha anunciado importantes cambios en sus paquetes de suscripción, además de anunciar una nueva opción para contratar acceso extra a miembros fuera del domicilio desde 5,99 euros.

A través de un correo electrónico enviado a sus usuarios, la plataforma ha anunciado que a partir del próximo 16 de noviembre los precios de sus tarifas cambiarán, siendo este el segundo año consecutivo en el que elevan el coste de sus servicios. Así, la versión Estándar con anuncios pasará de los 5,99 euros a 6,99 euros al mes, manteniendo las mismas características del paquete.

Los nuevos precios de los planes de suscripción de Disney+ tras su última subida de precios

Tras la nueva subida, el plan de Disney+ Estándar sin anuncios cambiará su precio de 9,99 euros a 10,99 euros al mes o 109,90 euros al año, ofreciendo la misma calidad de imagen y sonido (Full HD 180p y audio 5.1) que el plan sin publicidad pero sin los cortes publicitarios y con la posibilidad de descarga de contenidos.

El paquete más completo de la plataforma, el denominado como Premium, será el que mayor subida experimente en este último reajuste de precios. Este plan de suscripción se elevará de los 13,99 euros a los 15,99 euros mensuales, lo que se traduce en 159,90 euros al año, y un incremento cercano al 14%. Cabe recordar que el plan deluxe de la plataforma incluye calidad de imagen en 4K UHD con HDR así como sonido Dolby Atmos y reproducciones hasta en cuatro dispositivos además de descargas.

Con la subida de precios también llega una novedad a la plataforma pensada para quiénes comparten cuenta de Disney+ con amigos o familiares que viven fuera de su vivienda principal. Se introducen también las tarifas de acceso extra, que supondrán para los usuarios que hagan uso de estas un coste adicional en la tarifa mensual. Desde los 5,99 euros en el plan Estándar con anuncios, 6,99 euros en el caso del plan Estándar y 6,99 euros en el Premium.