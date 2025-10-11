Demoledora sentencia del público al estreno de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo programa de TVE

TVE ha estrenado este sábado, 11 de octubre su nueva apuesta de entretenimiento para completar su parrilla del otoño junto a 'MasterChef Celebrity', 'Late Xou' y 'Futuro imperfecto'. Hablamos de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo show familiar que conducen Eva Soriano y Aníbal Gómez.

Para impulsar el estreno de este nuevo formato, TVE ha aprovechado el partido entre España y Georgia para su lanzamiento y arrebatarle el liderazgo a 'Bailando con las estrellas'. El programa rinde homenaje a los shows familiares históricos de la televisión como 'Qué apostamos' trayendo de renovar el género con una apuesta por el humor, el rigor y la divulgación.

La GRAN pregunta: ¿qué es Cuánto, cuánto, cuánto? 📏 Nuestros maestros de ceremonias @EvaSoriano90 y @AnibalRuido os lo explican A LA PERFECCIÓN 🙂‍↕️



✨Cuánto, cuánto, cuánto, cada sábado en @la1_tve y bajo demanda en @rtveplay #CuántoTVE pic.twitter.com/bESmDOC3Mw — Cuánto, cuánto, cuánto (@Cuanto_tve) October 11, 2025

La medición será el eje central de esta propuesta producida por El Terrat y Encofrados -la productora detrás de 'La Revuelta'-, que combina competición, entrevistas y humor. 'Cuánto, cuánto, cuánto' cuenta además con un gran plató de 1.600 metros cuadrados, con más de 180 personas de público y 18 cámaras.

En el primer programa, los tres invitados que se han sometido a los retos de Eva Soriano y Aníbal Gómez han sido Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que han puesto a prueba su intuición y conocimiento para calcular todo tipo de magnitudes, siempre desde el humor y dándole una vuelta de tuerca al arte de medir. Cada uno de ellos se "hermanaba" con un miembro del público, que se ha elegido por sorteo. Uno de estos tres afortunados concursantes seleccionados al azar podrá llevarse 10.000 euros si su "padrino" gana el concurso.

Las reacciones de los espectadores en 'X' a este estreno de La 1 de RTVE han sido en su mayoría negativas. "Lo absurdo que me parece 'Cuánto, cuánto, cuánto'… No entiendo cómo se da luz verde a un programa así", ha sentenciado el periodista televisivo Berto Molina. "La sintonía debería ser caspa, caspa, caspa", ha reaccionado otro usuario. "Decirme que esto ha sido idea de José Luis Moreno", ha cargado otro televidente.

Lo absurdo que me parece ‘Cuanto, cuanto, cuanto’…

No entiendo cómo se da luz verde a un programa así 🥴#CuantoTVE — Berto Molina (@BertoMolina) October 11, 2025

Lo mejor de #CuantoTVE hasta el momento es la canción de la cabecera. — 𝗥𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗕 (@raquelgomez_b) October 11, 2025

Lo mejor hasta ahora.... el chándal de la presentadora 🤣🤣🤣 #CuantoTVE — Hada chismosa 🧚‍♀️🍀 (@ChismosaHada) October 11, 2025

#CuantoTVE decirme q esto ha sido idea del gran José Luis Moreno x Dios… 🤣🤣 Semejante bodrio solo puede salir d su cabeza — A cotillear (@Cotilleoqteveo_) October 11, 2025

No tiene sentido. Nada nuevo de los productores. #CuántoTVE — gregorio jose romero jimenez (@gregoriojoser14) October 11, 2025

Lo siento pero lo he cambiado de canal. Programa más malo.... #CuantoTVE pic.twitter.com/yHBbYAwE6l — Fran Montero (@SalteadorFran82) October 11, 2025

#CuantoTVE Esto no va a llegar lejos. Debería ser más directo. Menos charla y más ágil. Un Que apostamos pero aún mucho más lento. Dos programas le doy y porque Eva es muy muy grande. — Manu (@ManuMolDur) October 11, 2025

Si se centrasen en las pruebas podría funcionar. El problema es es tanto entremés #CuantoTVE — otex (@nototex) October 11, 2025

Solo para personas con ganas de reírse un rato #CuantoTVE — olalla payne (@olallapayne5) October 11, 2025

Menudo tostón está siendo #CuantoTVE — David (@DavidDomGonz) October 11, 2025

Le doy un mes a esto... #CuántoTVE — Mr.Faith✨💚🎃 (@MrFaith91) October 11, 2025

Me gusta mucho #CuantoTVE

Mucha Suerte para el Formato porque nos asegura risas... — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) October 11, 2025

Me recuerda al que apostamos de los 90’ #CuantoTVE — Quiquito 🇪🇸 🇱🇧 (@lopezVDA) October 11, 2025

Creo que sería mejor si fuesen más al grano en las pruebas. Demasiado charloteo previo. Yo quiero jugar ya #CuantoTVE pic.twitter.com/N8BQXz8CzB — otex (@nototex) October 11, 2025

#CuantoTVE Tiene pinta de basura histórica, bueno histórica no, una más. — Ali (@alicuecani_) October 11, 2025

Me encanta que haya entretenimiento y humor los sábados por la noche #CuántoTVE — olalla payne (@olallapayne5) October 11, 2025

Joder, que lo estoy intentando, pero aquí falta ritmo señores! Que se está emitiendo a las 23!#CuántoTVE — Pablo🍍 (@l3x1um) October 11, 2025

#CuantoTVE



Me gusta el programa, me gusta la idea, pero el ritmo de los primeros 30 minutos... Joder, duelen verlos.



Me gustaba mas la version de hace un año que era en directo y tenía una app para jugar desde casa — 🎮 Miguel Angel 🕹 (@bobbaangel99) October 11, 2025

La primera impresión de #CuantoTVE es de frescura y de entretenimiento ágil y divertido (algo que se echa de menos en la tv, especialmente los fines de semana). pic.twitter.com/PYyKpU4AUn — Terry La Estrecha (@TerryEstrecha) October 11, 2025