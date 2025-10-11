Demoledora sentencia del público al estreno de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo programa de TVE

TVE ha estrenado este sábado, 11 de octubre su nueva apuesta de entretenimiento para completar su parrilla del otoño junto a 'MasterChef Celebrity', 'Late Xou' y 'Futuro imperfecto'. Hablamos de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo show familiar que conducen Eva Soriano y Aníbal Gómez.
Para impulsar el estreno de este nuevo formato, TVE ha aprovechado el partido entre España y Georgia para su lanzamiento y arrebatarle el liderazgo a 'Bailando con las estrellas'. El programa rinde homenaje a los shows familiares históricos de la televisión como 'Qué apostamos' trayendo de renovar el género con una apuesta por el humor, el rigor y la divulgación.
La medición será el eje central de esta propuesta producida por El Terrat y Encofrados -la productora detrás de 'La Revuelta'-, que combina competición, entrevistas y humor. 'Cuánto, cuánto, cuánto' cuenta además con un gran plató de 1.600 metros cuadrados, con más de 180 personas de público y 18 cámaras.
En el primer programa, los tres invitados que se han sometido a los retos de Eva Soriano y Aníbal Gómez han sido Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que han puesto a prueba su intuición y conocimiento para calcular todo tipo de magnitudes, siempre desde el humor y dándole una vuelta de tuerca al arte de medir. Cada uno de ellos se "hermanaba" con un miembro del público, que se ha elegido por sorteo. Uno de estos tres afortunados concursantes seleccionados al azar podrá llevarse 10.000 euros si su "padrino" gana el concurso.
Las reacciones de los espectadores en 'X' a este estreno de La 1 de RTVE han sido en su mayoría negativas. "Lo absurdo que me parece 'Cuánto, cuánto, cuánto'… No entiendo cómo se da luz verde a un programa así", ha sentenciado el periodista televisivo Berto Molina. "La sintonía debería ser caspa, caspa, caspa", ha reaccionado otro usuario. "Decirme que esto ha sido idea de José Luis Moreno", ha cargado otro televidente.
