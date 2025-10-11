Eva Soriano pide fichar a Juan del Val y Roberto Leal en 'Cuánto, cuánto, cuánto' en La 1: "Ahora mando yo"

RTVE calienta motores para uno de los estrenos más esperados del otoño televisivo. Este sábado 11 de octubre llega a La 1 'Cuánto, cuánto, cuánto', un nuevo game show en directo que mezcla humor, ciencia y espectáculo a partes iguales. En cada entrega, famosos y concursantes anónimos se enfrentarán a desafíos tan curiosos como medir a ojo pesos, distancias o temperaturas imposibles, en un formato que promete recuperar el espíritu de los grandes shows familiares de la televisión.

El programa está conducido por Eva Soriano y Aníbal Gómez, dos cómicos con gran química y espíritu gamberro que trasladan al plató su complicidad y sentido del humor. Producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa —responsables también de 'La Revuelta'—, el espacio cuenta además con la colaboración de Laura del Val como corresponsal en los pueblos, aportando dinamismo y participación desde distintos puntos del país.

Con el sello del directo como seña de identidad, 'Cuánto, cuánto, cuánto' se presenta como una gran apuesta familiar de RTVE para el prime time. Desde la cadena confían en que el formato se convierta en "el acontecimiento televisivo de la temporada", mientras Eva Soriano y Aníbal Gómez afrontan el reto sin obsesionarse con los datos de audiencia: “Lo importante es disfrutar y mantener la esencia del programa”, asegura la humorista.

En esta entrevista con El Televisero, Eva Soriano nos reconoce que el formato le llega en un momento de madurez profesional y con muchas ganas de volver al directo. "Todo lo que me ha pasado hasta ahora me ha preparado para este programa", afirma entre risas. Natural, cercana y con su humor característico, la presentadora confía en que el público se enganche a un concurso "jugoso y apetecible", en el que cada noche alguien podrá llevarse "el dinerinchi"… y, sobre todo, muchas carcajadas.

Eva Soriano, presentas 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la dinámica del programa?

EVA - Pues la dinámica del programa va a ser que primero vamos a tener a tres famosos y vamos a jugar con ellos y con anónimos. Entonces tendremos una parte un poco más íntima con esos famosos para hablar con ellos, para ver qué tal, con un programa tipo entretenimiento al uso, pero luego entramos a cascoporro con el concurso, que es lo que nos toca, porque al final alguien al final de la noche se lleva el dinerinchi. Entonces, entre eso, lo que va a pasar en el programa, lo que va a pasar en el directo, lo que va a pasar en los pueblos con Laura del Val que la tenemos de corresponsal. Es que el programa yo creo que es una cosa bastante apetecible y bastante jugosa.

¿Hay algún invitado que te gustaría llevar?

EVA - Bueno, ahora que he terminado la temporada de 'El desafío', yo me traería a Pilar Rubio, a Juan del Val y a Santiago Segura. Ahora que mando yo, me gustaría que vinieran un poquito en plan: "Ahora me toca a mí". Roberto Leal sería un buen participante porque aparte es muy picón, pero no tiene conocimiento alguno de nada, porque ha labrado una carrera a base de entretenimiento vacío, diría yo, pero bueno, al final cae bien alguien y ¿tú qué vas a hacer?

Comentabas que tienes muchas ganas de hacer directo. Cuéntanos en qué medida va a ser esto un reto para ti.

EVA - Pues a ver, yo es que en la radio hago todos los directos todas las mañanas. Yo soy una cómica de bar. Yo he lidiado con 200.000 accidentes de gente borracha diciéndome marranadas. Creo que todo eso me ha preparado para este formato. Dicen que en la vida todo lo que pasa te prepara para algo. Yo creo que todo lo que me ha pasado a lo largo de estos años ha sido para prepararme para este concurso. Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal, por supuesto, ahora que yo intentaré lidiar con todo el talante que pueda y, sobre todo, con una sonrisa que para eso me ha costado lo que me ha costado invisalign, pues para adelante.

¿Cómo fue el proceso de casting de presentadores?

EVA - Aníbal y yo hemos tenido un crush de amistad increíble. A mí me llamó Jorge Ponce y Javier Valera, se sentaron conmigo, me explicaron el formato y les dije: "Esto es a lo que jugábamos en casa de no sé quién". Y me dicen: "Sí, efectivamente". Digo: "Qué bien". Yo fui pasando todo el proceso de creación y un día me dijeron: "Oye, ¿qué te parece Aníbal?". Y yo dije: "Me parece una persona maravillosa y graciosísima", pero no le conocía y entonces en las últimas semanas hemos estado conviviendo y me he dado cuenta de que es mi hermanita, es prácticamente mi gemela. Tenemos muchas cosas en común, somos muy distintos, pero tenemos muchísimas cosas en común, lo que es la esencia de una pareja.

En una época en la que quizás el cuánto de la televisión está en las audiencias, cuéntame cómo afrontas tú esta presión.

EVA - Yo con las audiencias soy muy poco obsesiva. Yo sé que al final nosotros vivimos a través de las audiencias, de qué dato tenemos que tener... pero no me obsesiono porque pienso que el obsesionarte con un dato hace que al final tu trabajo se modifique un poco para intentar agradar a esa audiencia que quizá no tienes o que te falte para que venga más. Y eso al final se ve reflejado en el trabajo que tú haces. Al intentar agradar a tanta gente, pierdes tu esencia. Lo que hay que ir con una propuesta firme, tienes que ser fiel a ti mismo y las audiencias son una medición que está ahí, que tienes que trabajar con ello, pero hay que llevarlas como se lleva cualquier otra cosa y no darles demasiada importancia porque si no, se va a pique el programa.

¿Y qué te gustaría que se midiera, más allá de las audiencias?

EVA - El carisma y la belleza. Y que se cuantificara por redes, que pusieran: "¿quién crees que son los presentadores más guapos y con más carisma del panorama televisivo ahora mismo?". Y yo creo que ahí sí que saldríamos bien. Yo creo que sí, ¿no?

¿Te gustaría que viniera Pablo Alborán al programa?

EVA - A mí me gustaría que viniera Pablo Alborán a las Navidades en mi casa si hace falta. Es una persona maravillosa, es graciosísimo y aparte es un tío muy guay. No puedo decir otra cosa de Pablo Alborán. Ahora que ha venido al programa de 'Cuerpos especiales' no puedo insultarle. Es un tipo maravilloso entonces a mí me encantaría que viniera Pablo Alborán, Pablo López o Pablo Picapiedra o sea todos los Pablos que quieran venir al programa que se vengan.