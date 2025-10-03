De 'Juego sucio' a 'Laberinto en llamas': Los 6 estrenos que llegan este fin de semana del 3 al 5 de octubre

Ya estamos en octubre y además del aplaudido estreno de la serie 'Animal' (Netflix) ya tenemos nuevas películas en plataformas para disfrutar durante el primer fin de semana del mes. Algunas se estrenan en exclusiva en streaming, y otras llegan tras su paso por las salas de cine. Ese es el caso, por ejemplo, de 'El piloto', una de las últimas cintas de acción del actor escocés Gerard Butler. Y ojo, que su nivel de realismo es brutal. O 'Paddington: una aventura en la selva', la tercera de las películas del oso más famoso del cine. Esta nueva entrega además cuenta con Antonio Banderas en un papel protagonista (o papeles, mejor dicho).

Por otro lado, tenemos las películas que llegan directamente a las plataformas de streaming. Una de ellas es 'Juego sucio', la última película de Shane Black, director de 'Predator', y que tiene a Mark Wahlberg como principal reclamo. También nos lleva 'Laberinto en llamas' que, junto a Matthew McConaughey, busca denunciar la situación de incendios en California, muy preocupante este pasado verano de 2025. O incluso la última película de Caitlin Cronenberg, la hijísima del maestro Cronenberg, con su última locura de ciencia-ficción.

Juego sucio

Sinopsis: Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

Mark Wahlberg y Lakeith Stanfield se unen en este thriller de atracos dirigido por Shane Black, guionista de la saga de 'Arma Letal' o director de 'Iron Man 3' (y que llevaba sin dirigir nada desde 2018). Pero es que no es la primera vez que alguien lleva la historia del personaje de Parker al cine. Ya lo hizo Lee Marvin en los 60; luego le tocó el turno a Mel Gibson con 'Payback' a finales de los 90. Y por último, Jason Statham en 'Parker', en 2013. Ahora es Mark Wahlberg el que se mete en el personaje, y con la dirección de Black todo irá por un tono más de comedia de acción. Atracos imposibles, venganzas personales... vamos, una fórmula que suele ser de éxito. Y ojo, que cuenta con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr., amigo personal del director.

Plataforma: Prime Video

Paddington: una aventura en la selva

Sinopsis: Paddington y la familia Brown visitan a la tía Lucy en Perú, pero un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas.

El osito más famoso de Reino Unido (y quizá también del cine reciente), Paddington, regresa una vez más tras las aclamadas dos primeras partes. Disfrazado de cine familiar, lo cierto es que la trilogía emana corazón, destila alma, diversión y buen cine, desde luego. Y esta tercera entrega, que lleva al osezno a Perú, lo vuelve a demostrar. Con Hugh Bonneville y Emily Mortimer retomando sus papeles, aquí se unen a la fiesta intérpretes como Olivia Colman o nuestro Antonio Banderas. "La lucha interna del personaje me gustaba, porque se le dibuja al principio de la película como el malo, como el villano, pero te vas dando cuenta de que hay algo más ahí", contó el actor a Men's Health sobre una película en la que llega a dar vida hasta a seis personajes diferentes.

Plataforma: Movistar Plus+

El piloto

Sinopsis: En la noche de fin de año, el piloto experto Brodie Torrance (Gerard Butler) realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión, repleto de pasajeros, es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo sólo ha sido el principio de una terrible aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para intentar llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos.

Gerard Butler es uno de los héroes de acción más reconocibles de las últimas dos décadas. Y, aunque casi todas sus películas recientes son un poco de serie B, siguen funcionando. Esta última es un thriller dirigido por Jean-François Richet. La película, rodada en Puerto Rico, cuenta con varios ex SEAL de la Marina como especialistas y asesores para hacer las escenas de acción lo más realistas posibles. Ese es uno de los puntos fuertes de 'El piloto'. Fijaos si es realista la película que, en una de las escenas, Butler se golpeó la cabeza, y ese plano quedó en el montaje final.

"Para la película construimos todo el cuerpo de un avión y lo montamos en una plataforma giratoria que nos lanzaba y se inclinaba hacia abajo. De verdad pensé que íbamos a volcar. En un momento, un cámara literalmente se cayó por las barandillas. Estaba sujeto con un arnés porque era muy violento. Creo que eso le da al público la sensación de que realmente están con nosotros en esta cabina", contó Butler para Polygon.

Plataforma: Disney Plus

La receta perfecta

Sinopsis: Totone, de 18 años, pasa la mayor parte del tiempo bebiendo cerveza y yendo de fiesta con su grupo de amigos, en la región del Jura. Pero la realidad y la desgracia le atrapan, y tiene que nuscarse la vida y cuidar de su hermana de 7 años. Entonces se propone fabricar el mejor queso Comté de la región, el que le haría ganar la medalla de oro en el concurso agrícola, dotado con 30.000 euros.

Filmin estrena este mes de octubre 'La receta perfecta', una de las grandes revelaciones del año en Francia, ganadora de dos César —Mejor Actriz Revelación (Maïwène Barthelemy) y Mejor Debut—. La película, primer largometraje de la directora Louise Courvoisier, pasó por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, donde ganó el Premio de la Juventud. Está rodada en la región montañosa del Jura, al norte de los Alpes franceses —y también lugar originario de la directora. Además, es una película con actores no profesionales, cuyo proceso de casting se extendió durante un año completo. "Quería elegir a personas reales de la región, con la experiencia de vivir allí", explicó la directora en la presentación de la película.

Con 'La receta perfecta', Courvoisier buscaba retratar a las personas con las que creció en su pueblo, jóvenes que atraviesan una etapa crucial en la que "o bien su vida está planeada y se hacen cargo de la granja familiar, o bien lo tienen más difícil para apañárselas en una región con grandes dificultades económicas", señaló durante la presentación.

Plataforma: Filmin

Laberinto en llamas

Sinopsis: En uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos que amenaza la ciudad de Paradise, Kevin McKay, un conductor de autobús escolar, y Mary Ludwig, una maestra infantil, luchan para salvar a 22 niños del aterrador infierno.

Una de las nuevas películas de Apple llega a la plataforma después de su paso por la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, y encima siendo aclamada por la crítica. Dirigida por Paul Greengrass, está protagonizada por Matthew McCounaghey y America Ferrera, y adapta el libro 'Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire'. ¿Y entre sus productores? Jamie Lee Curtis y Jason Blum, ojo al dato.

"Esta es una película de mucha acción, urgente, de alcance épico, donde el fuego es un depredador, como no se ha visto antes en el cine", explicó el protagonista en la presentación de la película durante el Festival de Toronto. En los últimos años, además, Los Ángeles ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de su historia reciente, con miles de hectáreas arrasadas, comunidades enteras evacuadas y centenares de viviendas reducidas a cenizas.

Plataforma: AppleTV+

Humane

Sinopsis: A raíz de un colapso medioambiental que obliga a la humanidad a reducir su población en un 20 %, una cena familiar se convierte en un caos cuando el plan del padre de inscribirse en el nuevo programa de eutanasia del gobierno sale terriblemente mal.

Distopía dirigida por Caitlin Cronenberg, hija de David Cronenberg, se trata de una película que empieza tranquila, con toques de ciencia-ficción, para llegar a un final apoteósico, demostrando que Caitlin lleva en la sangre la afición de su padre a sus excesos. Protagonizada por Jay Baruchel y Peter Gallagher, plantea varias problemáticas que dieron mucho que hablar en redes tras su estreno. Es decir, ¿elegirías morir voluntariamente? Y si fuera así, ¿cuál sería tu método elegido? "Es un regalo tener esta familia", confesó Caitlin para Variety. "Por supuesto, viene con sus presiones: siento que se espera mucho de mí desde el principio. Pero está bien, ya que tengo mucha confianza en lo que he creado y en mí como artista, que soy única y diferente a ellos".

Plataforma: SkyShowtime