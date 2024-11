Anabel Alonso sentencia con siete palabras a Antonio Banderas por lo dicho de la DANA

Anabel Alonso sigue siendo muy activa estos días contestando a todos los que tratan de cuestionar al Gobierno por su gestión sobre la DANA. Así, la actriz y humorista no ha dudado en dar la réplica perfecta a Antonio Banderas después de preguntarse por qué no se enviaban más militares a las zonas afectadas.

No hay duda de que la pregunta que muchos se hacen estos días es por qué no hay más militares, personal de la UME, policías y guardia civil ayudando para buscar a los desaparecidos y poder sacar los cadáveres de lugares a los que todavía no se ha podido acceder.

Y eso es lo que se preguntaba este viernes Antonio Banderas. "¿Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña? ¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿ Por qué?", escribía el actor malagueño en su cuenta de "X".

Una serie de cuestiones que además Antonio Banderas no duda en poner en mayúscula en un gesto de grito y de no entender nada. Pues bien, a Anabel Alonso solo le bastaron siete palabras para darle la réplica y dejar clara la respuesta a todas sus preguntas.

"Porque lo tiene que solicitar Carlos Mazón", responde Anabel Alonso. Y es que tal y como deja claro la actriz y humorista para que pueda haber más dotaciones de cualquier cuerpo de emergencia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo tiene que pedir la Generalitat Valenciana tal y como el propio Pedro Sánchez ha dejado claro este sábado.