Antonio Banderas crea impacto al revelar su auténtica situación financiera en ‘El Hormiguero’

Antonio Banderas y Marta Ribera fueron la apuesta principal de ‘El Hormiguero’ para hacer sombra a David Broncano este jueves. El actor regresó a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo musical ‘Gypsy’, y lo hizo acompañado de la protagonista del espectáculo, Marta Ribera. Sin reparos, el malagueño se sinceró con Pablo Motos sobre los muchos obstáculos económicos que continúa afrontando para sacar adelante su teatro.

El malagueño acudió una vez más a ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva adaptación de «uno de los mejores musicales de la historia de Broadway». Aún así, nada más sentarse, Banderas aclaró que se trata de una superproducción muy ambiciosa, que se diferenciará de las otras versiones ya conocidas. «Trabaja mucho y muy deprisa, pero es muy necesario», aseguraba su compañera.

Antonio Banderas se sincera sobre su difícil situación económica: «Aunque llenemos, vamos a perder dinero»

La obra se estrenará el próximo 17 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, y Antonio Banderas aseguró encontrarse completamente absorbido por su pasión. «Empecé a trabajar hace tres semanas y pensé: es mucho de golpe, pero es que es necesario. El trabajo conjunto, que es agotador, quedas colapsado, pero es tan necesario para que el resultado sea bueno. No trabajar rápido, sino rápido con profundidad», decía contestando a la protagonista del musical antes de revelar la naturaleza económica de este proyecto.

Pablo Motos, Marta Ribera y Antonio Banderas en ‘El Hormiguero’

«Somos privados, no tenemos subvención pública y trabajamos a pérdidas», reconoció el actor, que más tarde dejó perplejo al presentador al asegurar que no iba a ver ganancias de su nuevo show. «Hacemos teatro para perder», aseguró en un momento de la entrevista. Y minutos después no dudó en retomar esa confesión. «Antonio, yo me he quedado en pausa cuando has dicho lo de que haces el teatro con pérdidas», espetó el valenciano.

«Hemos seguido hablando, pero yo me he quedado ahí», continuaba insistiendo el presentador de ‘El Hormiguero’. Entonces, el de Málaga terminó sincerándose. «Este es el espectáculo más ambicioso que jamás se ha montado en el Soho. Y, aunque lo llenemos todos los días, vamos a perder dinero», confesó Banderas, sincerándose sobre la situación económica del teatro en España.

«El gato con botas es el que me salva»

Y es que, tras sufrir un incidente cardíaco, Antonio Banderas asegura que comprendió una valiosa lección. «El éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer cómo lo quieres hacer con la gente que quieres hacer. Yo quiero algún día cuando me marche decir he hecho las cosas que quiero hacer y el proyecto del Soho parte de esa premisa», sentenció el intérprete, insistiendo en que lo económico no le quita el sueño.

«Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago», aseguró entre risas el actor. «El gato con botas es el que salva todas las situaciones», añadió entonces, siguiendo su línea humorística. Así, Banderas confirmó entre líneas que es su carrera en la gran pantalla la que le reporta los mayores beneficios económicos.

El invitado de Pablo Motos también compartió una reflexión sobre su paso por Hollywood. «Yo no viví ese lado tan oscuro de Hollywood. Vivía en una vida muy familiar y no jugaba tanto ese juego. Y, cuando se disolvió mi matrimonio con Melanie, me fui de allí», aseguró Antonio Banderas.