Miguel Ángel Revilla se va de la lengua tras revelar cuánto dinero cobra por ir a ‘El Hormiguero’

Este miércoles, 18 de septiembre, ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita de Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria regresó así al programa de Pablo Motos, al que ya ha acudido en más de 30 ocasiones, tal y como recordó él mismo. Y nuevamente volvió a demostrar que es un talismán de audiencia, marcando un gran 17,1% de cuota de pantalla y 2,2 millones de espectadores.

El expolítico acudió para hablar de su próximo libro, y de las charlas que está dando por toda España. Respecto a estas, dejó claro que «no cobro nada, solo el viaje». «Hay algunos ayuntamientos que por obligación tiene que pagar. Pero yo tengo varias entidades que quiero muchísimo» y a las que dona ese dinero.

📚 En noviembre, @RevillaMiguelA publicará un nuevo libro donde responde a muchas de las preguntas que la gente se hace #RevillaEH pic.twitter.com/tnBaO8RvZQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 18, 2024

Como en ocasiones anteriores, Miguel Ángel Revilla no ha parado de hablar y, como todo buen político, respondía a las preguntas de Pablo Motos con largas respuestas. «Se nos va el tiempo, Revilla…», le tuvo que decir varias veces el presentador, para intentar que fuese más conciso. Como es habitual en el programa de Antena 3, también hubo tiempo para hablar de la vida más personal y desconocida del invitado.

En un momento dado, Motos reveló un dato que muy pocos conocerán del cántabro: de joven fue exportador de caracoles en Francia. «Yes. Oui», respondió Revilla, antes de proceder a explicar que fue en los años 70, cuando un amigo que trabajaba en un camping le propuso hacer este negocio, basándose en los intereses de un cliente del negocio. Aunque aquello le provocó situaciones disparatadas, como que los caracoles se escaparan.

Miguel Ángel Revilla revela lo que cobra por visitar ‘El Hormiguero’: «Qué no te engañen»

También charlaron sobre cuestiones de actualidad, como el plan de regeneración democrática o Cataluña. Y fue precisamente ahí cuando Miguel Ángel Revilla sacó a relucir el nombre de Isabel Díaz Ayuso. El exlíder del PRC cree que Madrid tiene que aportar más porque es la capital y todo el mundo tiene que pasar por ahí en algún momento.

«¿Cuánto te gastas tú en los viajes míos a ‘El Hormiguero’?», quiso saber Pablo Motos. A lo que el invitado respondió, con contundencia: «No cobro nada. Ni dietas, ni nada, ¿eh? No me dais nada. Que lo sepas, que no te engañen«. «Tú vienes dando, con regalos…», añadía el comunicador valenciano. «Me pagáis el hotel y el avión», dejaba claro el expresidente cántabro. Una información que confirmó el presentador: «Revilla no cobra nada por venir a ‘El Hormiguero'». Y matizaba que ningún invitado cobraba por acudir.

Antes de terminar la entrevista, Miguel Ángel Revilla presentó brevemente su libro, ‘Por qué pasa lo que pasa’, y que saldrá a la luz próximamente. «Yo me hago diez preguntas y me las contesto», explicó. «En tu línea», sentenció Motos, tirando de sentido del humor.