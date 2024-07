Revilla estalla contra Nacho Cano en ‘La Sexta Xplica’ y acaba diciendo todo esto de Ayuso

Este sábado 13 de julio, Miguel Ángel Revilla volvió a ‘LaSexta Xplica’, donde dio su opinión sobre las polémicas declaraciones de Nacho Cano. Tras su detención por, supuestamente, explotación laboral a los bailarines de su musical, el productor teatral aseguró que «la policía son criminales» y que le persiguen «por ser amigo de Ayuso».

«He visto la actuación exageradísima de este señor», reconoce indignado el expresidente de Cantabria. «¿Pero este montaje? Qué se cree… ¿Qué está en un país subdesarrollado? Este es el país con más libertades del mundo, vamos a dejarlo claro. El país con más libertad del mundo es España», le recordó Revilla, visiblemente enfadado, a Nacho Cano.

Y es que, en su opinión, en España «se puede decir de todo, hasta demasiado». «Aquí se insulta a los reyes, se queman banderas y no pasa nada. Este un país libre», insiste. «La teoría esa de van a por mí eso está muy explotado«, ha dejado claro el ex político.

Además, Revilla ha recordado que «este señor ha estado mucho tiempo fuera, probablemente». Por eso ha hecho hincapié de que «aquí hay libertades totales y hay garantías totales. Que los jueces se pueden equivocar, pero hay otras instancias. Los jueces actúan cuando hay denuncias sólidas».

A Revilla no le extraña el apoyo público de Ayuso a Nacho Cano

El cántabro también ha explicado que «hay una inspección de trabajo todos los días. Además aquí hay una denuncia. Han ido allí y ven que unos señores, al parecer, no están dados de alta en la Seguridad Social. Ven un tema raro y le llevan a declarar, como a cualquiera. Y si no es verdad eso, se va a aclarar, pero no hagas de esto un numerito».

«¿Te ha sorprendido que Isabel Díaz Ayuso le apoye públicamente?», le ha preguntado José Yélamo, presentador del programa de la Sexta. A lo que Revilla ha respondido que no, ya que «ha defendido también a su presunto evasor fiscal y compañero. Ella es agradecida a un señor que le dieron la Medalla de la Comunidad de Madrid, se arrodilló delante de ella y le dijo: ‘No, me la das y no me la merezco y te la doy a ti’. Ante eso, ¿quién no se derrite?».