Ramoncín, indignado como pocas veces en ‘La Sexta Xplica’, pone los puntos sobre las íes a Vox

Este sábado, 29 de junio, Ramoncín ha mostrado su estupefacción en ‘La Sexta Xplica’ ante ciertos comentarios de miembros de Vox sobre el colectivo LGTBI en la semana del Orgullo. Y es que, en numerosos ayuntamientos presididos por el PP y Vox, se han negado a poner la bandera multicolor en apoyo al colectivo.

«¿De dónde han salido? No están ahí porque sí, están ahí porque les dan voz. Hacen eso porque pueden decirlo, porque pueden hacerlo, porque les permiten estar ahí otro partido, que es el PP. Es el responsable último de que esta gente esté ocupando altos cargos. Está muy bien pensar que ojalá hubieran pactado con el PSOE, pacto de Estado, todos amigos, no ha sido así. Como no ha sido así tú has recurrido a esto», ha recordado el cantante y colaborador de laSexta.

Ramoncín: «No se trata solo de poner la bandera y vender abanicos LGTBI»

También ha señalado que «hay lugares con mayoría (del PP), como Madrid, que también deciden no hacer una serie de cosas porque en el fondo no les gusta. Porque en realidad no va con ellos, no va con su pensamiento». De esta forma hacía referencia a la negativa del PP madrileño de colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento o de la Comunidad.

Además, Ramoncín también ha recordado que esta semana no es la única de lucha del colectivo, sino que se debería luchar siempre por que las personas LGTBI no se sientan discriminadas ni agredidas. «Las empresas y gente tratan de lavar la imagen y poner el símbolo LGTBI. No se trata solo de la bandera y vender abanicos LGTBI, sino de cada día de tu vida luchar contra eso. Porque hace muy poco, dos años, hemos escuchado cómo mataban a un tipo al grito de ‘maricón’. Y eso sigue pasando. El desprecio, el chiste, la bromita, eso no hay quien lo quite. Que sí, que Vox es Vox, tiene sus votantes, saben que son homófobos, xenófobos, racistas, fascistas, pero el Partido Popular, ¿en qué se esconde?», sentencia.

Por su parte, José Yélamo, tras escuchar las declaraciones de un miembro de Vox de Extremadura ha dicho lo siguiente: «A lo mejor habría que recordarle que hay gente que por ser transexual, por ser gay o por ser lesbiana le pegan, le persiguen, le insultan, le acosan. No creo que pase eso con los padres o madres de familias numerosas».