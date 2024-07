Alba Carrillo señala en TVE lo que muchos creen ante el caso Nacho Cano: "Me da miedo..."

Si hay una colaboradora en televisión que no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, esa es Alba Carrillo. Y lo ha vuelto a demostrar al expresar su opinión sobre el asunto del que todo el mundo habla, la detención de Nacho Cano.

El pasado martes conocíamos la noticia de que la Policía Nacional había detenido al productor teatral en Madrid por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical ‘Malinche’. Nacho Cano fue trasladado a las dependencias policiales, donde prestó declaración y, poco después, era puesto en libertad.

Esa misma tarde el ex miembro de ‘Mecano’ contó en una rueda de prensa su versión de los hechos. Pero lo hizo cargando contra el Gobierno y la Policía: «La policía son criminales, vamos a denunciarles. Esperamos que se haga justicia. Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido. Han sacado todo de contexto para ir a por mí por la única razón que apoyo a Ayuso, no hay ninguna otra razón, como ya han ido a por todos, el que le quedo soy yo. Como redimir la atención de otras cosas como es la imputación real de la mujer del presidente».

Alba Carrillo, demoledora con Nacho Cano: «Es una locura»

Estas declaraciones generaron una gran polémica y han sido numerosos los rostros conocidos que han tildado de peligroso este discurso de Nacho Cano. Entre otros, Ramoncín, en el programa ‘Más Vale Tarde’, María Patiño en ‘Ni que fuéramos’ o Alba Carrillo en ‘D Corazón’.

«A mí lo que me da miedo es que se mete con la policía, se mete con el periodismo, se mete con todo. No somos un país que tengamos que tener miedo de que haya una caza de brujas. Es que dice cosas muy graves«, ha asegurado Carrillo en el programa de La 1 presentado por Jordi González y Anne Igartiburu.

Por su parte, Valeria Vegas cree que «las teorías de conspiraciones sirven para que te crea un porcentaje muy bajo de la población y quedar de histriónico». «Como artista maravilloso, pero como ciudadano ha pinchado. Esto es una locura. Es mejor callarse y parecer tonto que hablar y confirmarlo«, sentenciaba Alba Carrillo.