Alba Carrillo no evita lanzar este hachazo ante el golpe bajo de Sofía Suescun a Jorge Pérez

Sofía Suescun revolucionó este jueves la recta final de la gala de ‘Supervivientes All Stars’ cuando le tocaba nominar como líder. Y es que la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no tuvo reparos en soltarle una indirecta a Jorge Pérez por su infidelidad con Alba Carrillo.

Así, cuando Sofía Suescun optó por nominar a Jorge Pérez directamente dejó claro que estaba enfadada por lo que le había dicho antes al atacarla por haberse comido una tarta con Abraham sin pensar en el resto. «Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien», aseveraba Sofía.

«No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo«, le contestaba entonces Jorge Pérez. Y era entonces cuando Sofía Suescun le soltaba lo que le pasó con Alba Carrillo sin nombrarlo directamente. «Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho», se quejaba la concursante.

Un hachazo que no pasó desapercibido y que supuso que Marta Peñate volviera a atacarla duramente. Por otro lado, en el plató, Alicia, la mujer de Jorge Pérez también se levantó y generó un auténtico revuelo al enfrentarse con Kiko Jiménez. «Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, así que donde las dan las toman, es lo que hay», aseveraba el novio de Sofía. «Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace», sentenciaba Alicia.

La reacción de Alba Carrillo al golpe bajo de Sofía a Jorge Pérez

Después de que Sofía Suescun aprovechara su enfrentamiento con Jorge Pérez para darle donde más le podía doler al sacarle su polémico episodio con Alba Carrillo durante la fiesta de navidad de Unicorn Content; quedaba por ver cuál sería la reacción de la colaboradora de ‘D Corazón’.

Pues bien, Alba Carrillo no se ha cortado nada al lanzar un post en su cuenta de Instagram que es toda una declaración de intenciones. «No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal…«, escribe junto a varias fotografías parafraseando parte del «Padre Nuestro». «Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros», añade en otra fotografía rescatando una frase de Groucho Marx.