El cisco que la mujer de Jorge Pérez montó en el plató de ‘Supervivientes’ al acabar la gala

Sofía Suescun revolucionó, y de qué manera, las nominaciones de la última gala de ‘Supervivientes All Stars’ con su dardazo sin paliativos a Jorge Pérez justo después de asestarle la nominación directa como líder del grupo, pues fue la ganadora de una prueba espectacular de fuerza y resistencia.

“Mi nominación directa va para Jorge», aseguró sin pensárselo dos veces. Y esgrimió la razón: «Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien». «Para quienes no lo vieran, el guardia civil le echó en cara momentos antes en La Palapa que hubiera decidido comerse una tarta junto a Abraham en vez de elegir una recompensa para todo el equipo.

«No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo», le contestó Jorge Pérez. Y precisamente en ese momento, Sofía le lanzó un gran palo en directo usando su infidelidad con Alba Carrillo pero sin mencionarle: «Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho».

Sofía: precisamente tu que has querido en la tentación deberías darte un puntito en la boca



Esta indigesto hachazo de la joven concursante provocó un terremoto con epicentro en el plató de ‘Supervivientes’, pues la mujer de Jorge, Alicia, montó un alboroto de los grandes. «Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien, así que donde las dan las toman, es lo que hay», defendió Kiko Jiménez, aplaudiendo lo que acababa de hacer su novia sacando a relucir su affaire con Carrillo.

El enfado de Alicia fue tremendo tras el comentario de Sofía y el remate de Kiko y se levantó de su asiento para colocarse en mitad del plató y clamar contra Suescun entre graves insultos: «Esta señorita es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace». Jorge Javier intentó controlarle pero fue imposible: «Es muy fuerte lo que ha hecho, es de mala persona».