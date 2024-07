Sofía Suescun da el mayor palo a Jorge Pérez en ‘Supervivientes’ por su affaire con Alba Carrillo

‘Supervivientes All Stars‘ ha clausurado una nueva gala en Telecinco con La Palapa en pie de guerra. En esta ocasión, Sofía Suescun y Jorge Pérez han protagonizado un enfrentamiento con réplica en plató debido a la acusación que la de Navarra le ha hecho al Guardia Civil.

En concreto, Sofía Suescun le ha afeado a Jorge Pérez su acusación durante la gala. Cabe recordar que Jorge Pérez no ha dudado en tildar de egoísta a Sofía Suescun por tomarse una tarta junto a Abraham a espaldas del resto de concursantes. Precisamente por ello, Sofía Suescun no ha dudado en nominarle.

«Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien», se ha excusado la líder semanal. Frente a ello, Jorge Pérez ha roto su silencio para asegurar: «No es un discurso populista. Es lo que yo pienso. Si no te gusta mi manera de pensar es un problema único y exclusivamente tuyo. Me alegro que te haya sentado muy bien la tarta, pero no le intentes dar la vuelta que queda feo».

Al verse acorralada, Sofía Suescun no ha tenido reparo en sacar la infidelidad que Jorge Pérez cometió con Alba Carrillo. «Tú que eres el primero que cae en la tentación, me tendrías que entender un poco y ahorrarte ese discurso populista… Yo he caído en la tentación, pero tú también has caído en la tentación. Así que ponte un punto en la boca y entiéndeme».

El arrebato de Sofía Suescun ha generado todo tipo de reacciones. En La Palapa, Marta Peñate no ha dudado en saltar diciendo: «¿Qué tiene que ver una tentación con otra? De verdad, ese comentario tan sucio, ¿a qué viene? Todo el día echando en cara el pasado… Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente lo vea. Sofía, ¿no te cansas de tanta maldad? ¿Qué tiene que ver la tentación de Jorge en el pasado?».

El zasca de Sofía Suescun a Jorge Pérez sacándole la infidelidad con Alba Carrillo #SVAllStarsGala4



¡SIMPLEMENTE CINE!



pic.twitter.com/LfMRUE7PJ6 — telemagazine (@telemgzn) July 11, 2024

El estallido de la mujer de Jorge Pérez en plató: «Es un demonio»

En el plató también se ha liado. Kiko Jiménez ha comenzado diciendo: «Jorge es un quedabien. Donde las dan las toman». Por su parte, la mujer de Jorge Pérez ha estallado contra Sofía Suescun asegurando: «Esta señorita es un demonio porque lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace y está uno por uno a lo suyo. Es que es muy fuerte lo que ha hecho. Eso no se hace, es de mala persona».