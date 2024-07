Ramoncín lanza esta petición a cámara a Nacho Cano por lo sucedido con Susanna Griso

Este viernes 12 de julio, en ‘Más Vale Tarde‘ han valorado la última entrevista de Nacho Cano en ‘Espejo Público’. Y Ramoncín no ha podido evitar hacerle una importante recomendación al excantante de ‘Mecano’ después de que volviera a atacar a las autoridades al asegurar que «el criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar».

«He hecho una lista de gente con la que ha cargado y están al Gobierno, Justicia, los medios, Extranjería, CCOO y hasta el sector artístico menos José Manuel Soto», empezó diciendo Iñaki López en el programa vespertino de La Sexta. Y es que, según el cantante, hay una cacería contra él por, según sus propias palabras, «ser amigo de Isabel Díaz Ayuso».

El consejo de Ramoncín a Nacho Cano: «Cállate»

Por su parte, Ramoncín, aunque defiende que «la presunción de inocencia está por encima de cualquier otra consideración», aconseja a su «coincidente laboral» que «no abriera la boca». «Si yo fuera su amigo le recomendaría que no abriera la boca. En asuntos como estos lo mejor es callarte«, asegura el colaborador de La Sexta. Además, es partidario de que se sucedan lo acontecimientos hasta la resolución de un posible juicio: «Eso en dos o tres meses estará resuelto».

Ramoncín también asegura que el sector de industria musical «está muy mal protegido». «La mayoría de la gente que se sube a los escenarios los fines de semana no están dados de alta», explica. Así como tampoco lo están las personas que montan los conciertos: «La mayoría no tiene ni idea, les contratan un fin de semana y se les lleva un amigo y se suben a un andamio a montar un escenario. Afortunadamente nunca pasa nada. Eso es otra historia, pero yo le daría un consejo: Cállate«.

Durante su entrevista en ‘Espejo Público’, Nacho Cano descargó su ira con la Policía, a los que incluso llegó a llamar «chulos». «A mí no me hace ni puta gracia que esos chulos, porque no toda la Policía, pero esos lo son«, aseguró, antes de recalcar que «hay 17 denuncias y los policías cuando llegan a esa escuela agarraron a una menor y la empezaron a hacer preguntas sin preguntarle nada sobre su tutor. Aquí hay muchas infracciones. Les llevaba en el coche en dirección contraria con las sirenas puestas».