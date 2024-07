Cristina Pardo pone contra las cuerdas así a los becarios de Nacho Cano en ‘Más vale tarde’

‘Más vale tarde’ ha contado con cuatro de los diecisiete becarios que están trabajando con Nacho Cano en su espectáculo musical y que, presuntamente, se encuentran en una situación irregular en nuestro país. El periodista y reportero de La Sexta Javier Bastida ha estado con ellos vehiculando la conexión en directo con Cristina Pardo e Iñaki López.

Siguiendo con el relato de Nacho Cano en la rueda de prensa tras su detención de ayer, en la que cargó contra la Policía, les tildó de «criminales» y afirmó que todo es una operación sucia con tintes políticos; los jóvenes también han acusado a la policía de manipularles y vulnerar sus derechos para declarar en contra del productor en esa intervención con el programa de La Sexta, que se ha ido tensionando con el paso de los minutos.

«Hemos escuchado a Nacho Cano decir que esto es una persecución contra él por apoyar a Ayuso, que es una persecución política, pero a mi me gustaría saber por qué iba la Policía a perseguir a 17 becarios mexicanos que no han hablado nunca de Ayuso. Es decir, aun poniéndonos en la tesitura de que Nacho estuviera sufriendo una persecución, ¿qué razón habría para perseguir a los 17 becarios mexicanos?«, ha planteado Cristina Pardo.

«Yo creo que, por donde quiera que sea, van directos contra el maestro Nacho y es muy injusto hacia nosotros, porque él no ha hecho más que darnos la ilusión de trabajar en un proyecto tan importante», ha respondido una de las becarias, que ha ejercido de portavoz en esa conexión en directo con ‘Más vale tarde’ y que, por boca de todos sus compañeros, se ha encargado de señalar a la Policía que les tomó declaración en reiteradas ocasiones.

Cristina Pardo: «¿La Policía en México no hace preguntas?«

«¿Y cómo funciona entonces la Policía en vuestro país? Porque si la policía está haciendo una investigación, entiendo que hay que formular preguntas de todo tipo y condición acerca de las sospechas y los indicios que se tengan. ¿La Policía en México no hace preguntas?«, les ha confrontado directamente Cristina Pardo.

«Yo, Cristina, me hubiera negado a ir a comisaría a declarar como víctima de un delito (explotación laboral) que no reconozco. No se me dijo que iba a eso; para mí están vulnerando mis derechos, no hay una orden de por medio. Yo no sabía a qué iba a comisaría y, en mi país, por lo menos, me habría negado a declarar, pero como estoy en un país ajeno y no conozco las leyes, tengo que obedecer. Pero se me engañó para declarar de forma no libre y no voluntaria«, ha denunciado sin rodeos la becaria.

En ese momento, Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora asidua de ‘Más vale tarde’, se ha revuelto en su asiento y ha intervenido: «He escuchado algo muy grave y no sé si lo he entendido bien… ¿Lo que está diciendo una de las entrevistadas es que fueron a comisaría y le obligaron a firmar una declaración como víctima o simplemente les tomaron declaración sobre las condiciones en las que ustedes estaban trabajando con Nacho Cano? Son cosas muy diferentes».

Beatriz de Vicente en ‘Más vale tarde’

«Me llevaron para identificarme y luego me interrogaron cuando no tendrían por qué hacerlo. Me hicieron mostrar mis chats y fotografías, lo cual es mi privacidad, y me ordenaron que exportara mis chats«, ha relatado la joven. «¿No le comunicaron que podía hacerlo voluntariamente o le obligaron a enseñar el teléfono?», le ha rebatido Beatriz. «Hubo compañeros que se negaron a enseñar su chats y les dijeron que, si se resistían, podrían tomarlo y retenerlo o regresarlos a México», ha respondido otra de las becarias de Nacho Cano.

«¿Pero ningún policía abrió un teléfono sin el consentimiento de su titular verdad? ¿Quitaron el teléfono a alguien?», ha seguido indagando De Vicente con la clara intención de desmontar las gravísimas acusaciones de estos chicos hacia la Policía. «Yo fui una persona que estaba en desacuerdo con mostrar mi teléfono y fui amenazado diciéndome que, si no mostraba el teléfono, lo iban a intervenir por orden de un juez», ha revelado otro de los cuatro jóvenes que han atendido a ‘Más vale tarde’.

«Usted tiene su teléfono consigo. Ni se lo quitaron ni lo vieron sin su consentimiento«, le ha replicado Beatriz de Vicente. «Lo vieron sin mi consentimiento», ha contrario de un modo insistente el entrevistado. «¿Eso es posible, que lo vieran sin su consentimiento?», ha querido confirmar Cristina Pardo, atónita, con el inspector de Policía Serafín Giraldo, presente en el plató del magacín de La Sexta.

El inspector Serafín Giraldo en ‘Más vale tarde’

«Es imposible y además hay una cosa que se llaman cámaras, que están en todas las comisarías; con lo cual, estás afirmaciones son muy peligrosas en caso de que no sean ciertas. Se graba todo lo que ocurre en las comisarías y yo quisiera advertirlo por si acaso alguien se está excediendo en sus declaraciones», ha avisado alto y claro. No obstante, los cuatro becarios han continuado insistiendo en esa irregular actuación de la Policía y en sus coacciones.

«¿Es verdad que la Policía os presionó o incluso os amenazó para que acusarais a Nacho Cano de acoso sexual y de explotación laboral?«, ha preguntado a continuación Iñaki López. «Se nos dirigió, se nos coaccionó para que contestáramos a favor de lo que ellos querían escuchar. Todas las preguntas iban dirigidas a eso y yo no me siento así y ninguno de mis compañeros», ha declarado la portavoz de los cuatro entrevistados; asegurando por tanto que los agentes querían teledirigir las respuestas para conseguir, de alguna manera, algún tipo de acusación concreta contra Nacho Cano.

Pardo, suspicaz en ‘Más vale tarde’ ante la versión de los becarios de Nacho Cano

«Sois 17 personas y me sorprende que las 17 sucumbieseis a la presión de la policía, las 17 entregaseis el móvil sin vuestro consentimiento, las 17 optarais por firmar la declaración… o ¿ha habido alguna excepción?», se ha interesado de un modo perspicaz Cristina Pardo. «Nosotros somo estudiantes de arte y ni siquiera tenemos mucho vocabulario de lo político y no se nos permitió que nos acompañara alguien que sí entendiera lo que nos iban a decir. Fue un abogado a la comisaría y no le dejaron pasar», han contestado.

«Me sorprende que digáis que no tenéis vocabulario en lo político cuando antes os he hecho una pregunta sobre Ayuso y me habéis contestado», les ha arreado la presentadora de ‘Más vale tarde’. «Estamos hablando de cosas distintas», han replicado ellos un tanto incómodos. «Solo una cosa más Bastida… Bueno, es que no… veremos a ver lo que pasa y ya está…», ha apuntado Cristina Pardo, que iba a formular otra pregunta pero por el camino se ha arrepentido y ha preferido despedir la conexión.

Una vez concluida, Pardo ha explicado que no la ha planteado porque no le apetecía, pero que era la siguiente: «¿Si ellos estuvieran cobrando o si estuvieran en unas condiciones irregulares lo estarían diciendo a riesgo de perder una oportunidad laboral muy digna?». La comunicadora cree que no, de ahí que tengan armado este discurso.

«No sé cómo trabajo la policía en México, pero en nuestro país somos muy escrupulosos con las víctimas. Se les toma declaración para saber si son víctimas, si se atiende a sus derechos, siempre se graba todo, se les pone a firmar y si quieren firman y si no no firman. Me llaman la atención este tipo de acusaciones, pero ojo con estas acusaciones porque pueden volverse en su contra», ha alertado Serafín. «A mi este relato me suena dantesco porque si un policía fuerza a alguien a entregar un móvil inmediatamente esta anulando la prueba», ha rematado Beatriz de Vicente.