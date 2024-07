‘TardeAR’ habla en exclusiva con la bailarina que denunció a Nacho Cano y el final es demoledor

El pasado martes saltaba la noticia: Nacho Cano había sido detenido, acusado de una presunta contratación irregular de estudiantes mexicanos para su musical ‘Malinche’. La mayoría de los bailarines no dudaron en ponerse de parte del productor y denunciaron las coacciones de la policía. Sin embargo una de ellas, Lesly, decidió denunciarle y este jueves la joven ha roto su silencio en ‘TardeAR’.

Nacho Cano dio una rueda de prensa en la que se mostró indignado tras ser detenido y no dudó en señalar a la policía de «criminal» y de estar todo orquestado para acabar con él por su «apoyo a Ayuso» y para ocultar lo que está pasando con la mujer de Pedro Sánchez.

Ahora Lesly, la joven que denunció a Nacho Cano ha explicado su versión de los hechos en ‘TardeAR’. «Hicieron un casting masivo en diferentes ciudades de México. Yo ya había trabajado en 2014 en ‘Hoy no me puedo levantar’. Conocía a Nacho desde pequeña y me hacía ilusión trabajar con él. La audición se hizo en octubre, fue un proceso con varios filtros y en noviembre me llaman para decirme que he sido seleccionada y que vamos a estar becados estudiando en la mejor escuela de artes de Madrid con excelentes maestros», empezaba explicando.

«¿Os dan indicaciones al venir?», le preguntaba Beatriz Archidona. «La información era con cuenta gotas. Nos dijeron que vendríamos en enero y después que a mediados de diciembre. Pero nos enteramos que volábamos el 2 de diciembre 7 días antes. Nos dejaron claro que veníamos como turistas, que en la aduana dijéramos que no nos conocíamos. Yo vi una red flag al no hacer una reunión con todos», destacaba Lesly en ‘TardeAR’ sobre las condiciones en las que vinieron para trabajar en el musical de Nacho Cano.

«La idea era venir como becados pero nunca hubo papeles de estudiante ni tampoco de contrato de trabajo», recalcaba la bailarina que ha denunciado a Nacho Cano. «Llegamos en calidad de turistas con la previsión de quedarnos de diez meses a un año y nos dijeron que nos iban a enviar una guía de turista», proseguía relatando.

Después, Beatriz Archidona insistía en saber qué tipo de condiciones tenían y si recibieron algún tipo de sueldo. «Una vez en España, ¿cuál eran las condiciones? ¿Os pagaban?», repreguntaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Nos dijeron que iban a ser 300 euros al mes. Estábamos de lunes a sábado y ensayábamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde», explicaba Lesly. «Eso no es una beca», replicaba Beatriz Archidona. «Otra decepción es que todos nos imáginábamos que íbamos a estar en una escuela de Artes y luego nos dicen que iba a ser en una parroquia», proseguía contando.

«¿Por qué dice Nacho Cano que eres díscola y creabas conflictos?», cuestionaba por su parte Manu Marlasca. «El conflicto que tuve con un compañero es que teníamos un refrigerador para 15 personas. El último grupo de chicas que llegó cuando hicieron su despensa no cabía. Escuché que yo había mostrado indiferencia con mis compañeros, si yo diferí en algo es que el primer fin de semana ellos se habían organizado para ir a una discoteca, pero esto para mí era algo súper profesional y no quería ir», contestaba la joven bailarina.

Lesly denuncia lo sucedido con Nacho Cano: «La esclavitud no se romantiza»

Tras ello, Beatriz Archidona le preguntaba a su invitada por su despido del musical. «Ellos dicen que algo pasa para que te despidan. ¿Por qué te despiden?», se interesaba la presentadora. «Es un tema delicado del que no quiero hablar públicamente pero fue la razón por la que me echaron del proyecto. Yo vi algo personal de Nacho que no debí ver y esa es la razón pero no quiero hablar de ello. La explicación que me dieron es que esto era un docu-reality y que cada día salía alguien y yo era el rival más debil», respondía al respecto.

«Yo nunca he puesto una denuncia por acoso sexual. Lo único que me dijo Nacho cuando nos conocimos en la embajada es que qué chulo mi maquillaje y eso me hizo sentir incómoda por la reacción de celos de mis compañeros. Yo no digo que me haya sentido violentada, pero creo que en mi caso es que yo esta denuncia la pongo por mero espíritu de supervivencia«, aclaraba Leslie sobre la denuncia que interpuso contra Nacho Cano.

«¿Espíritu de supervivencia por qué?», repreguntaba Beatriz Archidona. «Porque por la decisión que toman me dejan dos días en la calle y me dicen que tenía que regresar a México ese mismo día. Entonces les dije que me dejaran salir para llamar a mi madre porque en el hostal no había cobertura y me dijeron que no podía salir«, sentenciaba dejando claro que se había sentido encerrada y sin poder tener libertad.

Finalmente, Lesly dejaba una frase contra Nacho Cano que es demoledora. «La esclavitud no se romantiza. Este señor desde el principio lo hizo todo mal. Era mi ídolo y se me ha caído. Yo tenía toda la ilusión de hacer este proyecto y puse la denuncia por el instinto de supervivencia. Yo no tenía ni idea de lo grave que era solo buscaba ayuda y justicia», concluía.