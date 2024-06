Miguel Ángel Revilla se pronuncia en estos términos sobre las críticas a Motos y ‘El Hormiguero’

Miguel Ángel Revilla regresó a ‘El Hormiguero’ este martes como el invitado estrella de la semana. El político visitó una vez más a Pablo Motos para repasar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y analizar la actualidad política. Sin embargo, una cosa llevó a otra y el cántabro terminó sincerándose con el valenciano sobre la libertad de expresión que hay o no en su programa.

Nada más sentarse en la mesa junto a Motos, el cántabro dejó claro que le encanta pasar por el programa de Antena 3 siempre que puede. «A mí me identifican con este programa, me dicen ‘¿Cuándo vuelves a ‘El Hormiguero’?… ¿Cómo es Pablo Motos?'», comenzó explicando el invitado, que antes de comenzar su análisis confesó estar algo molesto por no tener el título de invitado platino.

«Hoy hago mi programa número 30… mucho más que Will Smith» señaló Miguel Ángel Revilla poniendo en un aprieto al presentador mientras el público estallaba en risas. Pero cuando empezó su disección de la actualidad política se puso algo más serio. «Veo una España muy divorciada de la política, que está preocupada por lo cotidiano, por salir adelante… Indignados con este espectáculo deprimente de ver a unos señores que se insultan, que se faltan al respeto», comenzó señalando el político.

Miguel Ángel Revilla a Pablo Motos : «Jamás en la vida me has prohibido decir lo que me da la gana»

Y una vez comenzó a navegar por sus ideas, ni el presentador ni nadie podía pararlo. «¿Vas a empezar a no dejarme hablar? Te iba a hacer la primera pregunta…», espetó Motos algo molesto, que no podía interrumpir la verborrea del diputado de la Asamblea Regional de Cantabria. «Venga hombre habla… si estás todos los días aquí», bromeó el invitado, que se pronunció entonces sobre la violencia en el hemiciclo.

Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’

«Lo que hay son hooligans, que van a poner a parir al otro simplemente porque no piensan como él. Y eso se está extendiendo a los medios de comunicación, que responden a intereses, tienen algún punto de conexión económica, ideológica…», denunció Miguel Ángel Revilla antes de que el valenciano se apresurase a dejar claro que ‘El Hormiguero’ es un programa libre de todo sesgo político.

«Yo no. Que quede claro, este programa está en antena porque es rentable», insistió el presentador, lo que dio pie a que Revilla se sincerase sobre el nivel de libertad que él ve en el programa de Antena 3. «Te voy a decir una cosa, porque veo que te dan caña. Jamás en la vida me has prohibido a mí decir lo que me dé la gana», sentenció el invitado antes de hacer su alegato a favor del comunicador.

Y es que, desde su experiencia, Miguel Ángel Revilla aseguró a todos los espectadores que se siente completamente libre cada vez que pisa el plató de ‘El Hormiguero’. «Aquí he puesto a parir al emérito, a Rajoy, a Pedro… pero nunca me has dado una instrucción. Tú haces un programa, que es tu pensamiento y es muy respetable», señaló el cántabro, mostrando sus respetos por el trabajo de Motos al frente del programa.

«Hay cosas que dices que me parecen bien y otras que no»

«Que seas presentador de un programa no quita que tengas tus ideas. Hay cosas que dices que me parecen bien y otras que no. Pero la democracia es pluralidad, es que respetemos a los demás», terminó subrayando el político, que tuvo tiempo de retomar a lo largo de la noche su radiografía sobre lo que está ocurriendo en la política nacional.

Miguel Ángel Revilla se mostró muy crítico con las últimas figuras políticas que han movilizado a las masas en las últimas elecciones. «Yo he vivido una etapa de la política en la que allí había catedráticos, gente preparada. Con el efecto televisivo, redes y etc una persona se puede convertir en estrella política en dos años y casi dar la impresión de que puede llegar a gobernar y luego el partido desaparece en dos días», explicó el cántabro, insistiendo en que hay gente en el parlamento que «no tiene currículum».