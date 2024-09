Los invitados de Pablo Motos para contraatacar a David Broncano en su tercera semana de batalla

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de ‘El Hormiguero’. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 23 al jueves 25 de septiembre a partir de las 21:50 horas. Y tras una semana encadenando derrotas contra David Broncano, el valenciano saca la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a estrellas de la talla de el viejo amigo del programa Miguel Ángel Revilla, Edurne, Antonio Banderas y Marta Ribera y el campeón de la UFC Ilia Topuria, Pablo Motos contará con otra potente tanda de invitados para hacer sombra a ‘La Revuelta’.

El lunes Hollywood regresará a ‘El Hormiguero’ con la primera visita de Johnny Depp y Riccardo Scamarcio, que debutarán en el programa de Pablo Motos para presentar ‘Modi, three days on the wing of madness’, su nueva película. El martes será el turno de Ricardo Darín, que regresará al programa de las hormigas con todos los detalles de su nueva obra de teatro, ‘Escenas de la vida conyugal’.

El miércoles queda reservado para otros grandes amigos del programa, ya que Los Morancos harán parada en el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo ‘Bis a Bis’. El jueves, la estrella internacional más asidua de ‘El Hormiguero’ volverá para hablar de sus nuevos proyectos. Laura Pausini visitará una vez más a Motos para cerrar la semana.

Lunes 23 – Johnny Depp y Riccardo Scamarcio

Por primera vez en ‘El Hormiguero’, Johnny Depp llegará junto al actor Riccardo Scamario para dar el pistoletazo de salida a la semana. El dúo hará su debut en el espacio de Pablo Motos para presentar ‘Modi, three days on the wing of madness’, la nueva película que ambos protagonizan y que verá la luz en el Festival de Cine de San Sebastián. En este nuevo film, Depp se pone en la piel del pintor italiano Amedeo Modigliani.

Martes 24 – Ricardo Darín

El martes, Ricardo Darín regresará al espacio de Antena 3 con un nuevo proyecto bajo el brazo. El actor parará una vez más en ‘El Hormiguero’ para desvelar algún que otro detalle de la obra de teatro que le trae de nuevo a nuestro pais, ‘Escenas de vida conyugal’. Un espectáculo que estará en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de septiembre y en el Coliseum de Barcelona del 2 al 20 de octubre.

Miércoles 25 – Los Morancos

Los Morancos llegarán el miércoles a ‘El Hormiguero’ justo antes de arrancar su nuevo espectáculo en la capital. El dúo cómico visitará de nuevo a Pablo Motos para ofrecer todos los detalles de ‘Bis a Bis’, su nueva obra que repasará todos los personajes de su trayectoria y dará el pistoletazo de salida el próximo 4 de octubre en el Teatro Capitol de Madrid.

Jueves 26 – Laura Pausini

Para despedir la semana, Laura Pausini regresará una vez más a ‘El Hormiguero’ para adelantar las novedades musicales que se presentan en el horizonte. La buena amiga de Motos parará en el espacio de Antena 3 en mitad de su gira mundial de 2024, que tocará su fin el próximo 31 de diciembre en Italia.