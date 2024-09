La advertencia de David Broncano al arrancar ‘La Revuelta’ ante lo que va a pasar con Pablo Motos

‘La Revuelta’ volvió a imponerse este martes como la primera opción frente a ‘El Hormiguero’, firmando un estable 16.8% de share pese al efecto de la Champions League. Y David Broncano no dudó en celebrarlo nada más entrar este miércoles a plató, pero esta vez con una advertencia. Fue ahí cuando confesó a la audiencia su vaticinio más sincero sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas en su batalla de audiencias contra Pablo Motos.

Tras firmar 80.000 espectadores más que Pablo Motos gracias a la visita de Jhay Cortez y ganar a su principal rival por segunda vez en la semana, ‘La Revuelta’ continúa dibujándose como el claro espacio ganador de este último asalto. Y como ya es costumbre, el humorista entró al plató a golpe de bombo y platillo para mostrar su más sincero agradecimiento a la audiencia.

David Broncano celebra «con calma» su última victoria contra ‘El Hormiguero’: «Hay que parar ya»

«Creo que ya por última vez… Pero ya con tranquilidad, sin fiestas. Ayer volvimos a ser el programa más visto de la televisión», comenzó señalando David Broncano, que pese a anotar su mínimo de la temporada este martes, logró anteponerse a ‘El Hormiguero’ con dos décimas de ventaja. Sin embargo, sus palabras causaron confusión entre sus compañeros. «¿Por qué por última vez?», preguntó rápidamente Ricardo Castella.

Fue entonces cuando el humorista administró la primera cura de humildad al recién estrenado espacio de La 1. «Hay que parar ya. Luego las cosas retomarán su orden natural y volverá a ganar ‘El Hormiguero’ como siempre, ahí nos van a reventar», advirtió Broncano, causando un gran alboroto entre el público. Aún así, no ocultó su felicidad al proclamarse durante dos noches como la primera opción de la audiencia.

«Tranquilidad, vamos a hacer cada uno lo nuestro»

«Así que tranquilidad, vamos a hacer cada uno lo nuestro. Estamos muy contentos, muy agradecidos, pero con calma», terminó sentenciando David Broncano, que esta noche se enfrentará a la visita de Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’. «¿Por qué van tan fuertes?», preguntó asombrado el comunicador sobre la energía del público, que continuaba coreando y gritando después de haber pedido una celebración calmada.

Fue entonces cuando el de Jaén señaló a una mujer de entre el público para recordar un incidente en su entrada a plató. «La persona que me ha agarrado y no me soltaba… ¿era usted señora?», preguntó el de Jaén mientras la espectadora de avanzada edad asentía desde su asiento riéndose. Sin embargo, Rosa sorprendió al humorista con una confesión de lo más emotiva sobre el motivo de su efusividad.

La espectadora se remontó entonces a una anterior visita que había hecho a ‘La Resistencia’. «El apretón ha sido porque aquel día fui muy feliz y me lo pasé muy bien. Te doy las gracias», aseguró la mujer antes de fundirse en un emotivo abrazo con David Broncano que provocó una avalancha de aplausos entre el público.