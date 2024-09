El as de Pablo Motos para no perder de nuevo frente a ‘La Revuelta’ de Broncano este miércoles

El duelo de esta semana entre ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ tiene, de momento, un claro vencedor. Y Pablo Motos no ha tardado en tomar cartas en el asunto para revertir su segundo puesto. El presentador recibirá este miércoles a Miguel Ángel Revilla una vez más en el espacio de Antena 3 para intentar competir con el espacio de David Broncano. Será la tercera visita del cántabro en lo que va de año, justo cuando se cumplen tres meses de su última aparición en el programa.

Con cada temporada que ‘El Hormiguero’ inicia año tras año, un nombre de la lista de invitados está más que garantizado, y ese es sin duda el de Miguel Ángel Revilla. Tras su primera parada en 2024, cuando visitó a Motos con motivo del 20 aniversario del enlace de los Reyes de España en mayo, el político no dudó en autoinvitarse una vez más en la misma temporada para celebrar su cumpleaños en el espacio de Antena 3.

Miguel Ángel Revilla visita de nuevo a Pablo Motos tres meses después de su última visita

Así, Pablo Motos volvió a recibir el 18 de junio al diputado de la Asamblea Regional de Cantabria, que no dudó en ofrecer un alegato a favor del presentador sobre la libertad de expresión en el programa. «Te voy a decir una cosa, porque veo que te dan caña. Jamás en la vida me has prohibido a mí decir lo que me dé la gana», aseguró el cántabro en su última visita al programa. Y este miércoles, regresará para ofrecer una análisis de cómo se presenta el recién iniciado curso político.

Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’

Tras diecinueve temporadas de ‘El Hormiguero’, en las que Revilla rara vez se ha ausentado, el político posee la famosa tarjeta platino del programa, ocupando uno de los puestos de honor en la clasificación de invitados VIP. Con su visita de esta semana, el cántabro se disputa ahora con Santiago Segura el puesto de invitado que más veces ha acudido al espacio de Antena 3.

La lista VIP de ‘El Hormiguero’

Tras su última visita al programa, que cerró una temporada más junto a Pablo Motos, Santiago Segura encabeza el ranking con 31 visitas, pero Miguel Ángel Revilla le sigue muy de cerca con su tercera visita en lo que va de año, con la que ya acumula 30 apariciones. A ambos les sigue Mario Casas, que ha pasado por la mesa de ‘El Hormiguero’ un total de 22 veces.

Entre los rostros más frecuentes en el espacio de Antena 3, tan hay solo un nombre extranjero en la lista, la italiana Laura Pausini. La cantante acapara el puesto 23 con sus 15 visitas al programa de Motos. Destacan también Arturo Valls (20 visitas), Javier Cámara (18 visitas) y Alaska (19 visitas).