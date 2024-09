Edurne frena a Pablo Motos de un modo cortante en ‘El Hormiguero’ por esta razón: «No es verdad»

Este lunes, 16 de septiembre, Edurne visitó ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo trabajo discográfico, ‘Éxtasis’. Además, también habló de su salto a ‘La Voz Kids’ como coach de la próxima edición. Y aunque demostró su gran sintonía con Pablo Motos a lo largo de toda la entrevista, en un momento dado tuvo que pararle los pies.

La cantante está atravesando un excelente momento, tanto profesional como personal. Y es que, a sus éxitos laborales se suma que su marido, David Egea, ha fichado recientemente por el Fiorentina. Por lo tanto, Edurne ya no tendrá que vivir más en Manchester, país del anterior equipo de su pareja, ya que ahora está jugando para el equipo de Florencia (Italia).

El presentador aprovechó la ocasión para sacar a relucir las polémicas palabras de la cantante durante una de sus visitas a ‘El Hormiguero’, algo que a ella no le hizo ninguna gracia. «Que bonita Florencia, no como Manchester», bromeó Pablo Motos. Inmediatamente, la invitada le paró los pies: «No empecemos, Pablo, por favor», le pidió encarecidamente.

Edurne se desvincula de las palabras de Motos sobre Manchester

Cabe recordar que, durante una visita de Edurne a ‘El Hormiguero’, Pablo Motos le preguntó a la artista por la ciudad del norte de Inglaterra. «Me han dicho que Manchester es más fea que una nevera por detrás…», bromeó el conductor del programa de Antena 3. Ella respondió con sinceridad: «Muy bonita no es, hay que buscar los sitios concretos… Pero es más bonita España». Unas palabras que enseguida se viralizaron y no sentaron nada bien en el país.

Por eso no es de extrañar que la cantante se haya sentido incómoda cuando el comunicador ha sacado a relucir esta polémica. Motos ha explicado que muchos medios de comunicación llegaron a decir que Edurne había dicho que «Manchester es más fea que una nevera por detrás». Una frase que salió de la boca del presentador, no de la cantante.

Sin embargo, aprovechando que Edurne y David Egea ya no viven en Manchester, el presentador, lejos de retractarse, insistió en que la ciudad inglesa «es más fea que robarle la hucha a tu hijo». «¡Que no! ¡No es verdad!», exclamó la cantante, dejando claro, para evitar así una nueva polémica, que «yo estoy diciendo que no, para que se vea». De esta forma, se desvinculaba por completo de las declaraciones del valenciano.