El actor internacional que visita 'El Hormiguero' de Pablo Motos hoy, miércoles 19 de febrero

Tras arrancar la semana de la mano de Marc Márquez y añadir el toque de humor con la visita de Leo Harlem, 'El Hormiguero' regresará a Hollywood con su invitado de este miércoles. Tan solo unos meses después de su visita junto a Marta Ribera, en la que presentaron el musical 'Gypsy, Antonio Banderas regresa al espacio de Antena 3 con otro gran estreno entre manos.

En este caso, el malagueño volverá a visitar a Pablo Motos para presentar 'Paddington: Aventura en la selva', la última entrega de la saga de películas de animación en la que participa junto a Olivia Colman y Hugh Bonneville entre otros actores de renombre. Además, su musical más reciente 'Gypsy' acaba de llegar a los escenarios de Madrid, el cual compagina con sus otros muchos proyectos en el mundo del teatro.

Antonio Banderas repite en esta temporada de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto

Antonio Banderas se ha convertido, con los años, en uno de los rostros más habituales en pasar por el espacio de las hormigas. El malagueño acude a su cita con 'El Hormiguero' al menos una vez por temporada, y en este caso, por partida doble, ya que fue uno de las primeras estrellas en pasar por el programa al inicio de esta temporada.

🎬 Hoy nos visita, uno de nuestros actores más internacionales, el gran ¡@antoniobanderas! Acaba de estrenar en Madrid su último musical, “Gypsy” y está a punto de estrenar la película “Paddington”. Esta noche nos cuenta todos los detalles #AntonioBanderasEH pic.twitter.com/60vqCxaOqE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 19, 2025

No fue hasta 2022 cuando el actor obtuvo su tarjeta platino del programa durante su visita junto a Penélope Cruz, un importante reconocimiento en el espacio de Antena 3 que se otorga únicamente a los invitados que han acudido en más de 10 ocasiones. Con esta tarjeta, el malagueño tiene permitido acudir las veces que quiera al programa, y así lo ha hecho desde entonces.

Entre la multitud de proyectos que rodean al invitado platino de 'El Hormiguero', destaca el que consiguió en 2019 y que él describía como "el sueño de su vida", tener su propio teatro. Desde hace casi seis años mantiene su compromiso con las artes escénicas a través del teatro Soho Caizabank en Málaga, donde continúa desarrollando proyectos. Sin duda, un importante logro en su carrera que llegó después de uno de los momentos más decisivos de su vida.

El revés de salud que cambió su vida

"Después de un incidente cardíaco que sufrí, me he dado cuenta que el éxito en la vida es hacer lo que quieres, hacerlo cómo lo quieres y con la gente con la que lo quieres hacer", aseguró el actor en una de sus visitas a Pablo Motos, sincerándose así sobre el infarto que sufrió en 2017, el cuál le hizo dar un giro de 180 grados en su manera de vivir la vida.

"Yo cuando me marche quiero decir 'he hecho las cosas que quería hacer': presentar un espectáculo, divertirme, estar con mis compañeros y trabajar con una actriz como Teresa Ribera es lo que quiero hacer", aseguró Antonio Banderas en 'El Hormiguero' , y desde entonces los proyectos y reconocimientos no han cesado. Como, por ejemplo, 'Dolor y gloria', el film dirigido por Pedro Almodóvar que le valió el Goya a mejor interpretación masculina en 2020.

Así, el malagueño se une al club de rostros que han repetido visita en esta temporada del espacio de Antena 3, junto a Miguel Ángel Revilla y Leo Harlem, que también volvió a pasarse por el espacio de Antena 3 este miércoles con más proyectos que promocionar. A la lista se unirá también Mario Casas este jueves, que cerrará la semana de entrevistas con su segunda aparición en menos de seis meses.