Cuatro retoma la ficción en su programación y estrena la serie de una de las sagas de acción más populares

Cuatro fue en sus inicios la cadena que más apostó por la ficción internacional con series emblemáticas como 'House', 'Anatomía de Grey' o 'Perdidos', entre muchas otras. Después de haber prácticamente renunciado a este tipo de proyectos, ahora la cadena de Mediaset anuncia el estreno de 'Objetivo: París'.

Así, Cuatro estrenará el próximo lunes 20 de octubre a las 23:00 horas el spin-off televisivo de la saga 'Objetivo: La casa Blanca' dentro de un evento especial titulado "Objetivo: Cuatro" y que arrancará este mismo viernes 17 de octubre a las 22:00 horas con la emisión de 'Objetivo: Londres', largometraje en el que el agente Banning se ve envuelto en un complot para asesinar a varios líderes mundiales.

Este evento continuará el sábado con la emisión de 'Objetivo: Washington D.C.' a partir de las 22:00 horas, en el que Banning es injustamente inculpado del intento de asesinato del presidente de Estados Unidos y, al margen de la ley y de su propia agencia, tratará de descubrir a los verdaderos culpables.

Intrigas políticas, corrupción en las altas esferas, espionaje y una carrera contra el tiempo para defender el país galo de un oscuro plan de venganza son los principales ingredientes que vertebran el apasionante eje narrativo de 'Objetivo: París', con la que Cuatro vuelve a intentarlo con la ficción extranjera tras el estreno de 'Los que van a morir te saludan' en noviembre de 2024 tras no haber emitido ni una sola ficción este verano.

Ambientada en el corazón de la capital francesa, la adrenalítica serie, con grandes dosis de tensión y suspense, está protagonizada por Tewfik Jallab (‘Espiral’) y Ritu Arya (‘The Umbrella Academy’) y cuenta también en su elenco con destacados intérpretes internacionales: Sean Harris (‘Misión imposible: Fallout’), Emmanuelle Bercot (‘Mi amor’), Nathan Willcocks (‘María Antonieta’) y Camille Rutherford (‘Anatomía de una caída’), entre otros. Esta ficción de ocho episodios, creada por el ganador del BAFTA Howard Overman (‘La guerra de los mundos’) y con el propio Gerard Butler en la producción ejecutiva, está dirigida por Oded Ruskin (‘Absentia’) y Hans Herbots (‘Riviera’).

Así es 'Objetivo: París'

Un grupo terrorista liderado por Jacob Pierce, excapitán de la Legión Francesa, irrumpe en un evento clave organizado en la embajada británica en París. Su objetivo es secuestrar el ministro de Defensa francés, pero su guardaespaldas, Vincent Taleb, y Zara Taylor, una agente del MI6, frustran sus planes.

Durante los siguientes días se producen diversos atentados contra otros políticos, como parte de un plan perfectamente orquestado para hacer peligrar el poder ejecutivo y empresarial de Francia. Mientras tratan de llegar al fondo del asunto, Vincent y Zara sospechan que alguien dentro de los servicios de seguridad está filtrando información al enemigo. A partir de ahí, solo podrán confiar el uno en el otro. En una carrera contrarreloj, cada vez más aislados y con los terroristas siempre un paso por delante de ellos, ¿serán capaces de salvar París de la venganza de un hombre sin nada que perder?

Sinopsis de los primeros capítulos

En el primer capítulo, Vincent Taleb, jefe de seguridad del ministro de Defensa francés, Philippe Bardin, se ve obligado a entrar en acción tras un ataque terrorista en la embajada británica en París. El responsable del ataque, Jacob Pearce, busca vengarse de Philippe y no se detendrá ante nada para lograrlo. Aunque Vincent está en desventaja, la llegada de Zara Taylor, una experimentada agente de MI6, le brinda una oportunidad para combatir esta amenaza. Juntos, tratarán de desenmascarar Pearce y detenerlo antes de que lleve a cabo un nuevo ataque en la capital francesa.

Y en la segunda entrega, tras las últimas e impactantes acciones de Jacob Pearce, Vincent y Zara están decididos a impedir que Pearce culmine su oscuro plan. Entretanto, el grupo de trabajo se reúne con Pascal Moulin, poderoso CEO de una importante empresa de Defensa a la que Jacob ha puesto en su punto de mira.