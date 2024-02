Qué ha sido de Hugh Laurie, el mítico Doctor House, que se retiró unos años de la interpretación

«Es lupus». ¿Os suena ese diagnóstico? Si habéis respondido que sí, eso es porque erais fans de ‘House’, una de las series de médicos más famosas de la televisión. Su protagonista, el doctor House, se convirtió en una auténtica eminencia televisiva. No solo gracias a los guiones, que crearon a un personaje incisivo, cínico y, en definitiva, un perfecto antihéroe. Sino gracias a su intérprete, el actor británico Hugh Laurie, que dio vida al doctor durante ocho temporadas y más de cien episodios, entre 2004 y 2012. En el camino, ganó dos Globos de Oro consecutivos, siendo nominado en seis ocasiones. Además de cinco nominaciones a los Premios Emmy.

El doctor House era conocido por todo el mundo. No había nadie que no supiera quién era. Parodias, titulares… Hugh Laurie lo convirtió en un auténtico icono televisivo. Y, aunque alcanzó la fama mundial gracias a dicha serie, el actor británico ya llevaba una extensa carrera a sus espaldas. Su primer gran papel fue en la serie británica ‘La Víbora Negra’, que repasaba grandes momentos de la historia de Gran Bretaña en clave de humor. Creada por Richard Curtis (director de ‘Love Actually’) y Rowan Atkinson (sí, Mr. Bean), la serie tuvo una gran influencia en la televisión inglesa, siendo una fija en las nominaciones a los premios BAFTA cada año.

Hugh Laurie en ‘La víbora negra’. / BBC

Tras su participación en la serie, se convirtió en un fijo en las producciones inglesas, aunque su rostro aún no era famoso como lo sería después de llegar ‘House’. Aun así, participó en grandes películas británicas como ‘Los amigos de Peter’, ‘Sentido y sensibilidad’ o ‘Spiceworld’. Sí, la incluimos en la lista como una gran película británica, porque si hay algo más inglés que ver a las Space Girls subidas en un autobús de dos plantas con una bomba en su interior, queremos saberlo.

‘House’ y el éxito internacional

Antes de que llegara el célebre doctor a su vida, Laurie fue uno de los protagonistas de las películas de ‘Stuart Little’. Sí, a finales de los 90 hubo películas bastante locas. ¿Una familia que adopta un ratón que habla? Pues sus padres eran Hugh Laurie y Geena Davis. Y la voz del ratoncito, ni más ni menos que Michael J. Fox (en España recayó el honor en Emilio Aragón). Pero ojo, que la película recaudó más de 300 millones de dólares y fue un auténtico éxito.

Hasta que llegó 2004 y conocimos al doctor por excelencia de la televisión. Y que nos perdone, habiéndole mencionado, el doctor Nacho Martín (Emilio Aragón en ‘Médico de familia‘). House poco a poco fue sorprendiendo a los espectadores por su forma peculiar de ver las cosas. Con varios estudiantes a su cargo, cada capítulo trataban de averiguar qué le ocurría al paciente. En España nos llegó gracias al canal FOX y a Cuatro, que tenía muy poco tiempo de vida.

El doctor House ante ustedes. / FOX

Rápidamente se convirtió en un éxito en nuestro país, y lideró audiencias durante las primeras temporadas de la serie. Parodiado en todos los programas de humor, House era un auténtico personaje de la cultura popular, aunque la serie fue perdiendo fuelle según fueron avanzando las temporadas. Pese a ello, Hugh Laurie llegó a ganar cerca de 300.000 dólares por episodio. Haced las cuentas. Pero trabajar tantos años, y ser la cara visible de una serie tan famosa, le pasó factura. Sobre todo por estar lejos de su familia, así que decidió ‘retirarse’, dedicándose a papeles mucho más secundarios.

Retiro musical

Casi al final de ‘House’, cuando el actor ya notaba la extenuación de los rodajes, se dedicó a su otra pasión: la música. Sacó el álbum Let Them Talk, que consiguió colocarse en el nº2 de ventas en Reino Unido, y dos años más tarde Didn’t It Rain, que alcanzó la tercera posición. Además, comenzó una gira europea que le llevó a las grandes ciudades como París.

Y al parecer cumplió su palabra ya que, tras el final de ‘House’, Hugh Laurie pasó a un segundo plano. Muy celoso de su vida privada, nunca copó grandes titulares en la presa. Y en cuanto al cine o la televisión, le hemos podido ver muy recientemente en la serie de Netflix ‘La luz que no puedes ver‘. Y dentro de poco lo veremos en la serie de AppleTV+ ‘Teherán’.

Hugh Laurie, en ‘La luz que no puedes ver’. / NETFLIX

¿Dónde se puede ver actualmente la serie ‘House’?

Hasta ahora, las ocho temporadas completas de ‘House’ podían verse en Movistar Plus+ y SyShowtime. Pero a partir de este mes de febrero de 2024, también están disponibles en Netflix.