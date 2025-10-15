Comunicado de RTVE: Se anuncia una posible alteración de su programación hoy y esta es la razón

Radio Televisión Española (RTVE) ha advertido a través de un comunicado de una eventual alteración en la programación de este miércoles, 15 de octubre, como consecuencia de la huelga que han convocado las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CGT en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino.

Estos paros parciales, concretados en dos horas por turno en todos los centros de trabajo del país, fueron promovidos antes de alcanzarse el acuerdo de paz entre Israel y Hamás para exigir un alto el fuego en Gaza y denunciar el genocidio perpetrado por el gobierno israelí.

La convocatoria "garantiza que cualquier trabajador o trabajadora pueda participar con total seguridad jurídica dentro del marco legal español". De momento, en el panorama mediático, la huelga solo está afectando a Canal Sur, que ha detenido su emisión y se quedado en modo carta de ajuste desde las 10:00 horas.

Sin embargo, ante posibles alteraciones, que dependerán de si la plantilla secunda o no esa huelga, RTVE está proyectando en pantalla el siguiente texto para mantener al tanto a la audiencia: "La programación habitual podrá verse alterada como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos UGT-CCOO-CGT para exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio en Gaza".

Un rótulo que ya se empezó a lanzar en La 1 durante la emisión de 'La Revuelta' de ayer martes y que se ha visto también durante 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo o en el Canal 24 horas, que está colocando puntualmente el mismo faldón para poner en sobreaviso a los espectadores de que los paros podrían tener consecuencias en la emisión regular. Por ahora, la programación está transcurriendo con normalidad.