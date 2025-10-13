Carlos será el tercer concursante expulsado de 'OT 2025' según los usuarios de la encuesta

Este lunes 13 de octubre, Prime Video ofrece la Gala 4 de 'OT 2025' a partir de las 22:00 horas. Tras cumplirse un mes del estreno del talent show, toca decir adiós a otro de los concursantes. Carlos y Laura Muñoz son los que se juegan su continuidad en la academia.

Cabe recordar que ambos quedaron nominados la semana pasada después de que los profesores salvaran a Tinho y los propios compañeros eligieran a Max para que cruzara la pasarela tras las nominaciones del jurado formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero.

Para tratar de permanecer en la academia, Carlos y Laura Muñoz tratarán de conquistar a la audiencia con la que puede ser su última actuación en el plató de 'OT 2025'. El albaceteño interpretará "Que te quería" de La Quinta Estación mientras que la pamplonesa buscará emocionarnos a todos con "I Surrender" de Celine Dion.

Si la semana pasada la nominación entre Salma y Max estuvo bastante reñida aunque finalmente fue el catalán el que consiguió permanecer en la academia, parece que este lunes también estará todo bastante reñido. O eso se deduce de la encuesta de El Televisero.

Así, según los lectores de nuestra web que han votado durante toda esta semana, el tercer expulsado de 'OT 2025' será Carlos de los Reyes pues solo el 41% de los usuarios han votado para que sea él quien siga en la academia. Mientras que un 59% de los votos considera que debe ser Laura Muñoz la que debe mantenerse en el talent show presentado por Chenoa.

Habrá que esperar a este lunes por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea el tercer expulsado de esta edición de 'Operación Triunfo'? ¡Puedes votar aquí!