Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 14 de octubre: los detalles del pacto de José Luis y Adriana

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

Además, 'Valle Salvaje' vive un momento convulso después de la marcha de una de sus protagonistas. Hablamos de Cristina Abad, quien daba vida a Úrsula, que ha sido detenida por la Santa Hermandad tras ser acusada por el asesinato de Julio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo pillaba a Luisa con un plano de la Casa Grande y no dudaba en preguntarle por qué lo tiene y ella le respondía que es de Tomás provocando un rifirrafe entre ellos porque el Gálvez de Aguirre no entiende porque Tomás tiene un plano de la casa de su familia.

Después Tomás le decía que lamenta mucho haberle creado problemas con su novio y cogía el plano para marcharse a faenar a la Casa Grande y llevar a cabo su plan de robo.

José Luis le dejaba claro a Victoria que tiene que asumir que todo acto tiene sus consecuencias. Por otro lado, Matilde se encaraba con Victoria para amenazarle con que todo el dolor que le procure a su hermano se lo va a devolver.

Hernando avisaba a Irene que si acepta casarse con Leonardo verá recompensado todo su sufrimiento con una buena posición en la corte y después le dejaba claro a su hijo que jamás se casará con Bárbara. Después, el joven hablaba con Mercedes para solicitarle que hable con su padre para convencerle de que no obligue a casarle con Irene.

José Luis le entregaba el borrador a Adriana del acuerdo que han pactado tras tomar una decisión que cambiará el futuro de Valle Salvaje para siempre. Y Tomás se enfrentaba con Alejo animándole a solucionar los problemas que tiene con su novia y que le deje tranquilo. Tras ello, Alejo amenazaba al joven con acabar con él si le hace algo a Luisa.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 14 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 275 de 'Valle Salvaje' del martes 14 de octubre

Irene y Bárbara en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael le advierte a Adriana que si hay algo de lo que tienen que preocuparse no es de su padre y sus cambios de humor sino por su tía Victoria.

Y esta no duda en encararse con José Luis por el acuerdo al que ha llegado con su sobrina porque piensa que estando loca de amor por Rafael habría aceptado cualquier miseria por poder estar con él. Pero José Luis le recuerda que el duque del Valle es él.

Paralelamente, Rafael le pregunta a Alejo si le pasa algo con Luisa y si tiene remedio. Por su lado, Isabel le cuenta a Matilde que han encargado mucho más trabajo a su hermano como venganza de Victoria. Y la duquesa además no duda en amenazar a Eva, Amadeo y Francisco por haber cometido una falta grave al ocultarle la verdad sobre la identidad del lacayo.

Leonardo le deja claro a su padre que no se casará con Irene de ninguna manera y la propia Gálvez de Aguirre también le asegura que prefieren la muerte antes que tener que pasar por el altar.

Tras ello, don Hernando acude a Bárbara para pedirle que por favor hable con su hijo para que acepte casarse con Irene. Y Bárbara no duda en hablar con Irene y abrirse en canal confesando que no puede más y que tiene que aceptar la realidad de los hechos.

Y don Tomás le advierte a Luisa que esta vez no va a dejar que el único que caiga si le pillan robando sea él y que ella también caerá con él.