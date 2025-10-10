Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 13 de octubre: La decisión de José Luis lo cambia todo para siempre

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

Además, 'Valle Salvaje' vive un momento convulso después de la marcha de una de sus protagonistas. Hablamos de Cristina Abad, quien daba vida a Úrsula, que ha sido detenida por la Santa Hermandad tras ser acusada por el asesinato de Julio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se interesaba por si Mercedes sigue pensando lo mismo sobre don Tomás y su tía le confesaba que no entiende los motivos que han llevado al joven a empezar a trabajar en la Casa Grande y mucho menos las evasivas de Luisa al preguntarle por él.

Paralelamente, Pepa pillaba a su hermana con don Tomás y no dudaba en preguntarle que hacen juntos en la habitación. Todo mientras ambos trataban de seguir con el plan del joven de robar una talla valiosísima de la Casa Grande. Después, Alejo trataba de saber si Luisa le está engañando.

Don Hernando se encaraba con Irene recordándole que muchas mujeres darían por estar en su lugar y cómo está rechazando un matrimonio que le ha sido regalado. Tras ello, el padre de Leonardo se enfrentaba a Bárbara y le dejaba claro que no puede disfrazarse de lo que no es y vivir una vida que no le pertenece.

Atanasio advertía a Matilde de que no puede engañar a Victoria y que tiene que tener mucho cuidado después del pacto que le ha propuesto la duquesa pues le puede descubrir.

Tras la detención de Úrsula como acusada del asesinato de Julio, Rafael cree que no están todas las cartas sobre la mesa y así se lo hace saber a Adriana y que hay algo que su padre no sabe y deben contárselo caiga quién caiga y poniendo a Victoria en jaque.

Y José Luis no dudaba en pedirle a Victoria que le confiese que es lo que le dijo a su sobrina Úrsula para que viniera a Valle Salvaje y que sino se lo dice la expulsará para siempre de sus tierras.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 13 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 274 de 'Valle Salvaje' del lunes 13 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo pilla a Luisa con un plano de la Casa Grande y no duda en preguntarle por qué lo tiene y ella le responde que es de Tomás provocando un rifirrafe entre ellos porque el Gálvez de Aguirre no entiende porque Tomás tiene un plano de la casa de su familia.

Después Tomás le dice que lamenta mucho haberle creado problemas con su novio y coge el plano para marcharse a faenar a la Casa Grande y llevar a cabo su plan de robo.

José Luis le deja claro a Victoria que tiene que asumir que todo acto tiene sus consecuencias. Por otro lado, Matilde se encara con Victoria para amenazarle con que todo el dolor que le procure a su hermano se lo va a devolver.

Hernando le avisa a Irene que si acepta casarse con Leonardo verá recompensado todo su sufrimiento con una buena posición en la corte y después le deja claro a su hijo que jamás se casará con Bárbara. Después, el joven habla con Mercedes para solicitarle que hable con su padre para convencerle de que no obligue a casarle con Irene.

José Luis le entrega el borrador a Adriana del acuerdo que han pactado tras tomar una decisión que cambiará el futuro de Valle Salvaje para siempre. Y Tomás se enfrenta con Alejo animándole a solucionar los problemas que tiene con su novia y que le deje tranquilo. Tras ello, Alejo amenaza al joven con acabar con él si le hace algo a Luisa.