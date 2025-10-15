Antonia Dell'Atte se dirige al Consejero Delegado de Mediaset por Alessandro Lequio: "Basta de blanquear"

La guerra se ha recrudecido entre Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio. El motivo ha sido la demoledora entrevista que 'El País' ha publicado este fin de semana a la modelo en la que relata, con pelos y señales, los malos tratos que sufrió durante su matrimonio con el conde italiano.

Según contó Antonia Dell'Atte en dicha entrevista, el italiano la manipuló y la aisló de su círculo cercano. "Me obligó a dejar de trabajar y estaba encerrada en casa", asegura. Aunque lo más desgarrador fue cuando desveló que "la primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel". Además, recordó que "la Justicia falló que yo no mentía cuando lo llamaba maltratador. Nunca he mentido. Siempre he dicho la verdad".

Tras esta brutal entrevista, Alessandro Lequio ha tomado la palabra en el programa de Telecinco 'Vamos a ver', donde colabora. El italiano no solo negó las acusaciones de su exmujer, sino que, además, anunció que emprendería acciones legales contra ella. "Alessandro, sabes que este fin de semana se ha publicado una entrevista de tu ex", le ha dicho la presentadora, Patricia Pardo.

"Sí, necesito decir algo", ha asegurado el colaborador, antes de tomar la palabra y anunciar la decisión que ha tomado: "He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba".

Alessandro Lequio continuará en su puesto de trabajo tras las declaraciones de Antonia dell'Atte: “Lo he derivado a mi abogado”.

pic.twitter.com/RqWCzuhB7z — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) October 13, 2025

La petición de Antonia Dell'Atte al Consejero Delegado de Mediaset

Ante estas palabras de Lequio en el programa de Telecinco, que han sido muy criticadas en las redes sociales, Antonia Dell'Atte no ha tardado en reaccionar a ellas. A través de su cuenta de X, la italiana insiste en su versión y lanza una petición a los altos cargos de Mediaset.

"Salem (Consejero Delegado de Mediaset España) eres mi amigo… basta yaaaaa de blanquear a un maltratador que me ha maltratado reconociéndolo él mismo delante de un juez. La audiencia ya está saturada de todas vuestras mentiras. Colorín colorado el cuento de las mentiras se ha acabado", ha escrito la modelo en un primer tuit.

Pero lejos de quedarse ahí, minutos más tarde escribía otro en el que dejaba claro que ella no mentía: "Las acusaciones no son graves… Es la pura y sagrada verdad!!! Graves sí porque la ha cometido el señor Alessandro Lequio". "Os pido en nombre de Dios, que no sigáis mintiendo y encubriendo a un maltratador que me ha maltratado", sentenciaba Antonia Dell'Atte en un tercer mensaje, dirigido nuevamente a los directivos de Mediaset.

Salem eres mi amigo… basta yaaaaaa de blanquear a un maltratador que me ha maltratado reconociéndolo el mismo delante de un Juez…

La AUDIENCIA YA ESTÁ SATURADA DE TODAS VUESTRAS MENTIRAS!!!

Colorín Colorado el cuento de las mentiras se ha acabado!!!! — Antonia Dell’Atte Official (@AtteDell) October 13, 2025

Las acusaciones no son graves… ES LA PURA Y SAGRADA VERDAD!!!!

Graves siii porque la ha cometido “ el señor “ALESSANDRO LEQUIO — Antonia Dell’Atte Official (@AtteDell) October 13, 2025