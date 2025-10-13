Alessandro Lequio usa el altavoz de Telecinco y anuncia su determinación tras la denuncia de Antonia Dell'Atte

Alessandro Lequio ha regresado al centro de la polémica este fin de semana después de que Antonia Dell'Atte haya relatado en una entrevista para El País el historial de maltrato y abusos que habría vivido durante su matrimonio con el italiano. El tertuliano no ha dudado en pronunciarse desde 'Vamos a ver', donde ha lanzado una concisa y contundente advertencia a su exmujer sobre las consecuencias de sus palabras.
"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel. Llegamos, abrí el buzón, cogí una carta con mi nombre y dijo: 'tú ya no te llamas Antonia Dell'Atte', y ahí llegó la primera patada y mi gran pesadilla", ha denunciado la modelo italiana en su entrevista, señalando también a los programas del corazón por haber encubierto a su exmarido durante años.
Alessandro Lequio responde en pocas palabras a las duras acusaciones de maltrato de Antonia Dell'Atte
Y la ex de Alessandro Lequio no se ha cortado a la hora de señalar a varios rostros televisivos. "La prensa nunca me ha respetado. Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos, Xavier Sardà que decía 'Antonia, es un buen hombre, tienes que dejarle ver al niño. Yo siempre quise protegerlo de esa violencia, que no viera a su madre con un ojo morado. No tiene relación con su padre desde hace mucho tiempo y él se permite en televisión dar consejo a otras madres, y no habla de las mujeres, las juzga. Tiene un altavoz al lado de Ana Rosa", ha sentenciado la italiana.
Una tanda de acusaciones que el televisivo no ha podido esquivar este lunes durante el 'Club social' de 'Vamos a ver' cuando Patricia Pardo hacía referencia a todo lo sucedido durante el fin de semana. "Necesito decir una cosa, he derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente", ha anunciado el colaborador con gesto serio.
Así, al igual que durante las últimas semanas ha evitado pronunciarse sobre las graves acusaciones de Sonia Moldes en 'De viernes, Alessandro Lequio ha vuelto a guardar silencio reafirmándose en su confianza en la Justicia. "Ya está todo dicho, lo demás que lo resuelva quien deba", terminaba señalando el colaborador de 'Vamos a ver' mientras la presentadora trataba de arrancarle otro pronunciamiento.
"¿No quieres decir nada más?", ha subrayado Pardo una última vez, que ya hace unas semanas confrontó al televisivo durante una emisión por negarse en rotundo a tratar los temas de los que él era protagonista afirmando que no acudía "como entrevistado". "Suficiente", ha terminado señalando el ex de Mar Flores zanjando el asunto y dejando patente su clara advertencia a Antonia Dell'Atte.
