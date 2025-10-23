Ana Rosa despide a una invitada ante su acusación en directo: "No quiero estar con una persona como usted"

Ana Rosa Quintana ha despachado a una entrevistada abruptamente después de señalar a 'El programa de AR' como un espacio amarillista. Se ha tratado de la Madre Teresa, una monja chilena que antes era conocida como Fray Alejandro y que ha ido acusada de haber estafado a los feligreses en su pasado como sacerdote haciendo uso de una supuesta enfermedad para recaudar dinero.

El programa matinal de Telecinco ha abordado el caso. "Se hace llamar la Madre Teresa, antes era conocida como Fray Alejandro, un cura chileno acusado de estafa en 2016. Pues bien, ahora se ha convertido en monja tiktokera, canta y baila en las redes. Y ojo porque está acusada de aprovecharse de los feligreses y de una enfermedad que padece solo para recaudar dinero", ha introducido Manu Marlasca en la sección de sucesos que encabeza.

Así ha dado paso a una pieza demoledora que dejaba a los pies de los caballos a la Madre Teresa: "Una monja viral con un pasado criminal. Ahora hermana Teresa, antes Fray Alejandro. Su vocación, al parecer, reinventarse para seguir facturando. Presuntamente, esta monja tan viral antes era un estafador. Con hábito, pero sin escrúpulos. Según denuncian, se hizo pasar por sacerdote e incluso estuvo detenido. Le acusaban de estafar a familias a las que prometía viviendas que nunca existieron. Ahora, en su nueva faceta como madre Teresa, las acusaciones de estafa la persiguen de nuevo. La acusan de engañar a sus seguidores, pide dinero para pagar unas presuntas pruebas médicas y tratar su enfermedad: un supuesto tumor cerebral. Vende fe en sus redes sociales y la cobra. No sabemos si es monja, pero lo que está claro es que hace milagros con el dinero".

Tras oír esta lapidaria locución de la voz en off del reportaje y ver el rótulo en pantalla en el que se leía "monja tiktokera y estafadora", la aludida, conectada en directo telemáticamente, ha cargado contra 'El programa de Ana Rosa': "Estoy bastante impactada con el reportaje".

Y se ha defendido, haciendo hincapié en que había acreditado su situación enviando los informes médicos a la producción del formato de Mediaset: "Tengo un tumor cerebral, les he enviado la documentación al programa. No necesito dinero para ese tratamiento. Es falso que haya recaudado dinero. Me han acusado en los medios de comunicación, que son amarillistas y sensacionalistas. Aquí decís que les habla la Madre Teresa y antes Fray Alejandro. Ni siquiera han averiguado sobre la causa. Envié todos mis documentos al programa".

"Me da una pena tremenda porque creo que sois igualmente amarillistas"

Acto seguido, Manu Marlasca le ha preguntado por ese presunto cambio de sexo que se le atribuye. Y este asunto ha sido la puntilla para que Madre Teresa explotara definitivamente: "Es un cambio de identidad, de género. Ya lo expliqué a la producción de su programa y me da una pena tremenda porque creo que sois igualmente amarillistas".

"Creía que en Europa la gente tendría una mentalidad más abierta. Me conecté pensando que querían lavar un poco mi imagen, pero ustedes están haciendo lo mismo. Lo único que están haciendo es condenarme por algo que no he cometido. Mi causa está sobreseída, he sido absuelta y tienen toda la documentación. Y por cierto, soy una mujer, soy una mujer biológica", ha proseguido la entrevistada, indignada con las intenciones del magacín conducido por Ana Rosa Quintana.

Ahí es cuando la presentadora ha tomado la palabra y ha confrontado con la monja chilena: "Discúlpeme, Teresa, pero a mí mezclar la identidad de género, que en España está perfectamente legalizada y todo el mundo la respeta... No lo mezcle con lo que ha hecho en TikTok. Es verdad que ha sido absuelta, pero se ha hecho eco toda la prensa. Espero que usted haya denunciado a toda la prensa de Chile por publicar eso", le ha arreado Ana Rosa, ofendida por haber señalado a su programa como amarillista.

"Yo no sé si usted está transmitiendo el evangelio o se ha creado un personaje para las redes sociales, pero tampoco me lo mezcle con la identidad de género, que está normalizada absolutamente en nuestro país. Hay cosas que son una realidad y otras veces se hace un personaje. Y usted se ha hecho un personaje y hay que asumir que a unos les guste y a otros no", ha sentenciado Quintana endureciendo su hosquedad con la invitada.

"Yo no soy personaje", le ha contrariado Madre Teresa, que apenas ha tenido oportunidad de explicarse mucho más porque Ana Rosa ha decidido cortar la entrevista súbitamente dejándole una dura despedida final: "Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Ni usted quiere estar en este programa amarillo ni yo quiero estar con una persona como usted". "A mí es que el victimismo, cuando uno se está aprovechando de una situación que realmente lo sufren muchas personas (el cáncer), me parece mal", ha añadido la periodista, dando por bueno que ese tumor es una falacia para estafar a sus seguidores.