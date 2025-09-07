'Vaya Fama' fracasa en su estreno en Telecinco y el duplicado de 'La Roca' en sábado se estrella en La Sexta

Sábado de estrenos el que vivimos este 6 de septiembre en televisión. Y es que prácticamente todas las cadenas vivieron algún lanzamiento o debut de programas o presentadores. Desde la mañana con 'Aruser@s Weekend' y '¡Vaya fama!' a la tarde con el salto de 'La Roca' al sábado.

Telecinco vivió este sábado el lanzamiento de su nuevo programa de corazón '¡Vaya fama!', que llega con el difícil reto de levantar las audiencias de la franja -después de haberse hundido en agosto con reposiciones- y de tratar de superar los datos que cosechaba 'Socialité' antes de su cancelación.

Pues bien, el nuevo programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez ha comenzado mal y en la línea de los últimos datos de 'Socialité'. Aunque sí que mejora las cifras de las reposiciones al marcar un 7,2% de cuota de pantalla y 381.000 espectadores.

Por su lado, 'D Corazón' que se había beneficiado las últimas semanas de la ausencia de competencia volvió a bajar este sábado quedándose con un 8.7% de share y 469.000 espectadores en TVE. Esto supone que el espacio de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos pierde 2,4 puntos con respecto a la semana anterior.

El ESTRENO de #VayaFama alcanza un 7.2% de share y una media de 381.000 espectadores en la mañana de @telecincoes



💥 Más de 1.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



👀 Seguiremos atentos a su evolución#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/9hEMidtTqu — Dos30' (@Dos30TV) September 7, 2025

Si nos vamos a La Sexta, la cadena de Atresmedia vivió también dos estrenos, uno en la mañana con 'Aruser@s Weekend'. Esta versión reducida con Hans Arús de presentador arrancó con un dato prometedor al anotar un 7.4% y 159.000.

🟢 @AruserosLaSexta estrena su versión de fin de semana con un 7.4% de share y una media de 159.000 espectadores en la mañana de @laSextaTV



🟢 +52.2% por encima de la media de la cadena en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/isBWR4DqrD — Dos30' (@Dos30TV) September 7, 2025

Menos suerte corrió 'La Roca' en la tarde pues marcó un dato poco alentador de cara a su futuro. Y es que el programa de Nuria Roca y Juan del Val, aterrizó en el sábado con un desastroso 3.8% y 292.000 espectadores, siendo la última opción de la tarde a la espera de ver como vuelve en su emisión tradicional de los domingos.