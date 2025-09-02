'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 3 de septiembre: Úrsula, en jaque por el asesinato de Julio

Tras el trágico final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje', la serie creada por Josep Cister ('La Promesa') estrenaba este miércoles su tercera temporada marcada por la muerte de Julio tras beber el veneno que había encargado Úrsula para Adriana.

Una impactante pérdida que sin duda marcará un antes y un después en la ficción de Bambú Producciones y más ahora que el personaje al que interpretaba Nacho Olaizola anunció su decisión de ayudar a su mujer Adriana y a su hermana Rafael a que escaparan juntos para poder vivir su amor lejos de Valle Salvaje.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este martes, Irene le confesaba a Leonardo que Bárbara ha actuado con ella como cualquier buena amiga haría y que su acercamiento ha sido por obligación por la muerte de su hermano. Mientras Leonardo le recriminaba a Bárbara que le haya perdonado a él pero no a Irene y ella le aseguraba que está incómoda por lo que ella siente hacia él.

Por su parte, Francisco y Martín insistían a Pepa en saber a cuál de los dos ha elegido para iniciar un romance. Y finalmente, es Francisco quién besaba a la joven mientras Martín los veía desde el otro lado de la puerta.

Rafael no se lo pensaba y le pedía a Úrsula que por favor no se vuelva a acercar a él nunca más y por ningún motivo. Tras ello, Úrsula no dudaba en advertir a Adriana de que se cuide porque podría pasarle cualquier cosa.

Paralelamente, Adriana volvía a encararse con su tía Victoria y le decía que Julio sabía toda la verdad. Y por si fuera poco, Rafael le hacía saber algo que le dejaba completamente helada pues dejaba entrever que sospecha que su hermano pudo ser asesinado.

Mientras, Victoria le deja caer a José Luis que Julio quiso proteger a su hermano de su ira y que tienen que aceptar que Rafael y Adriana están juntos y nada va a impedir que lo sigan estando y que o hacen algo ya o será demasiado tarde.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 3 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 246 de 'Valle Salvaje' del miércoles 3 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde se presenta en la capilla de la Casa Grande y Victoria arremete contra ella mientras la doncella deja claro que ese lugar siempre ha estado abierto a todos los habitantes del valle pero Victoria le deja claro que para ella ya no será así.

Tras ello, Matilde trata de saber si Isabel le ha contado a Victoria que Martín y ella son hermanos y el ama de llaves le deja claro que no y que si su jefa se entera puede tener problemas.

Rafael insiste en decirle a Adriana que es muy sospechoso que a Julio le pasara algo justo cuando había accedido a ayudarles para que vivieran su amor en libertad y no duda en asegurar que no es casualidad que eso haya pasado.

Irene no duda en decirle a Leonardo que para ella lo importante es que su hermano acaba de morir y que le da igual lo que piense Bárbara de si está enamorada de él o no. Mientras, Leonardo insiste con Bárbara al decirle que no está enamorada de él y que está cometiendo un error con ella.

Rafael no duda en decirle a Leonardo que su padre miente en muchas cosas y que no tiene la menor intención de ayudar a Alejo ni a perdonarle porque pese a que sea su hijo ahora es su enemigo.

José Luis vuelve a encararse con Adriana por no haber respondido a las misivas de condolencias que han llegado por la muerte de Julio y que aunque no le guste es la viuda de su hijo.

Por otro lado, Rafael trata de saber quién fue el personal que se encargó de la merienda el día que Julio falleció. Todo mientras Ana, la doncella que estuvo al cargo de ese piscolabis, lo escucha todo. Y tras ello, Isabel advierte a Victoria de que Rafael sospecha que Julio fue asesinado y Ana le dice a Úrsula que no puede más y que lo va a contar todo.