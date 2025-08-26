'Valle Salvaje' despide temporada con la trágica muerte de su protagonista principal contra todo pronóstico

'Valle Salvaje' cambiará para siempre a partir de este miércoles con el estreno de su tercera temporada en TVE. Y más después de lo vivido este martes en el trágico final de su segunda temporada con la muerte de uno de sus protagonistas.

El capítulo de este martes comenzaba con Julio proponiendo a Rafael y Adriana ayudarles a escapar de Valle Salvaje. "Yo no puedo más Rafael, no me siento con fuerzas para seguir enfrentándome a padre y seguir siendo testigo de que os escondéis para vivir vuestro amor, eso debe terminar", les aseguraba antes de proponerles que viaje él al sur de Francia y posteriormente él acompañará a Adriana junto a sus hermanos para que puedan vivir la vida que siempre han querido.

Asimismo, Julio también dejaba caer su marcha de Valle Salvaje para siempre. No obstante, Rafael rechazaba su oferta porque no podía permitir que su hermano renuncie a su vida y a su felicidad por ellos. Pero Julio les dejaba claro que por su bien tiene que alejarse de ellos y les pide que le prometan que serán muy felices juntos y que cuidarán bien del bebé que espera Adriana.

¡Comienza el último brindis de @ValleSalvajeTVE!



Paralelamente, Victoria seguía fingiendo estar enferma y no dudaba en advertir a José Luis de que su mayor enemiga en este momento es Adriana y que no pueden dejarla actuar pues sabiendo todo lo que sabe podría maniobrar cuando ellos e incluso arrendar las tierras a los duques de Miramar y llevarles a la ruina como han hecho ellos con la Casa Pequeña. Además Victoria dejaba claro que no piensa parar hasta ver a Mercedes arrodillada ante ellos y suplicándoles su perdón.

Tras la propuesta de Julio, Adriana empieza a despedirse de Luisa dejándole claro que ha llegado el momento de marcharse con Rafael para ser felices juntos y que sabe que lo que le ha prometido su marido se va a cumplir porque está completamente desesperado. Mientras, Luisa lamenta la marcha de su mejor amiga pero ella le recuerda que el destino les volverá a unir y que ella también tiene que vivir su vida con Alejo.

Por su parte, Julio se reúne con Úrsula en pleno valle para anunciarle que todo ha terminado y ha tomado la decisión de dejar que su hermano Rafael y su mujer Adriana puedan amarse y ser felices juntos y que va a hacer todo lo posible para que así lo sean. Aunque ella le volvía a repetir que los dos están destinados a estar separados, Julio insistía en que va a ayudarles a que puedan escapar juntos.

Después de ese encuentro, Úrsula le pide a Adriana poder solucionar su conflicto y le propone hacer un encuentro a cuatro asegurándole que no tiene doble intención. Tras ello, Úrsula le pide a Ana, la doncella que prepara todo lo que tenían previsto. "Prepara una merienda para Julio, el señorito Rafael y Adriana. Avísame cuando la cocina esté despejada, me gustaría ser yo quien le de ese toque especial a la copa de mi prima", le solicitaba. "¿Señorita está usted segura de lo que va a hacer?", le cuestionaba Ana. "Tranquila, ya te he dicho muchas veces que solo será un susto, confía en mí", terminaba diciéndole Úrsula a la doncella.

Julio bebe del veneno y muere en 'Valle Salvaje'

Ana llegaba con las cuatro copas de ese "último brindis" que tanto ha cebado TVE en los últimos días. "Tenemos mucho por lo que brindar, lo que va a ocurrir ahora es lo mejor para todos", aseguraba Julio antes de recibir a Adriana y Rafael. "Quería decirles algo muy importante. Quería disculparme por no haber sabido manejar la situación, por haber amenazado a Rafael con contarle a todo el mundo que sabía que os amabais, lo que hice no lo hice por capricho sino por amor, por el amor que sentí la primera vez que le vi. Sé perfectamente que no me ama, que su corazón pertenece a otra mujer, pero he aprendido la lección y no me volveré a dejar llevar por el resentimiento. Les tiendo la mano y les deseo lo mejor", les decía Úrsula pidiéndoles brindar.

Llegaba el momento entonces del brindis y por ende de saber quién se bebía la copa envenenada. Pero antes, José Luis, Victoria e Irene se presentaban en Palacio y Julio les informaba que Adriana y él han decidido retomar sus planes de viajar al sur de Francia. "Si han decidido marchar no seré yo quién lo impida", sentenciaba José Luis. Finalmente, era Julio quién caía rendido al suelo por culpa del veneno de Úrsula y su vida corre peligro.