'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 2 de septiembre: la impactante información de Rafael

Tras el trágico final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje', la serie creada por Josep Cister ('La Promesa') estrenaba este miércoles su tercera temporada marcada por la muerte de Julio tras beber el veneno que había encargado Úrsula para Adriana.

Una impactante pérdida que sin duda marcará un antes y un después en la ficción de Bambú Producciones y más ahora que el personaje al que interpretaba Nacho Olaizola anunció su decisión de ayudar a su mujer Adriana y a su hermana Rafael a que escaparan juntos para poder vivir su amor lejos de Valle Salvaje.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este lunes, Mercedes le advertía a Rafael de que tiene que andar con ojo porque ahora que Julio no está la felicidad que su hermano le iba a regalar al permitir que escapara con Adriana, su padre no se lo va a permitir.

Mientras, Adriana seguía encarándose con José Luis y se atrevía a cuestionarle si quiere perder a otro de sus hijos negándole a Rafael que pueda ser feliz a su lado. Una conversación que dejaba muy tocado al duque y que preocupaba a Victoria.

Francisco le proponía a su amigo Martín presentarse los dos ante Pepa y que sea ella quién elija con quién quedarse. La joven aseguraba que hasta que un chico conquiste su corazón aún queda. Paralelamente, Martín le dejaba claro a Matilde que por mucho que compartan sangre él no la considera su hermana aunque ella aseguraba que para ella él si que es su hermano. Todo ante la atenta mirada de Isabel.

Amanda se marchaba a la corte y al despedirse de Bárbara le decía que espera que la próxima vez que se encuentren, si es que eso sucede, puedan tratarse de forma algo más cordial después de los feos que le ha hecho.

Adriana se hundía ante Mercedes y le dejaba claro que se siente culpable de muchas de las cosas que han pasado. Por su parte, Victoria no dudaba en enfrentarse a su sobrina preguntándole si piensa que ahora que Julio ha muerto tiene más libertad. Mientras que Luisa le advertía a Victoria que como José Luis siga comportándose así también va a perder a Alejo. Y después de este encontronazo José Luis se acercaba a la Casa Pequeña para reencontrarse con su hijo y ambos terminaban fundiéndose en un abrazo.

Por último, Úrsula le advertía a Rafael que ahora que su hermano no está tiene que ser él quién levante el ánimo de toda su familia. Y Rafael empezaba a sospechar de que alguien pudo poner algo en la copa de su hermano.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 2 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 245 de 'Valle Salvaje' del martes 2 de septiembre

Bárbara en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Irene le confiesa a Leonardo que Bárbara ha actuado con ella como cualquier buena amiga haría y que su acercamiento ha sido por obligación por la muerte de su hermano. Mientras Leonardo le recrimina a Bárbara que le haya perdonado a él pero no a Irene y ella le asegura que está incómoda por lo que ella siente hacia él.

Por su parte, Francisco y Martín insisten a Pepa en saber a cuál de los dos ha elegido para iniciar un romance. Y finalmente, es Francisco quién besa a la joven mientras Martín los ve desde el otro lado de la puerta.

Rafael no se lo piensa y le pide a Úrsula que por favor no se vuelva a acercar a él nunca más y por ningún motivo. Tras ello, Úrsula no duda en advertir a Adriana de que se cuide porque podría pasarle cualquier cosa.

Paralelamente, Adriana vuelve a encararse con su tía Victoria y le dice que Julio sabía toda la verdad. Y por si fuera poco, Rafael le hace saber algo que le deja completamente helada.

Mientras, Victoria le deja caer a José Luis que Julio quiso proteger a su hermano de su ira y que tienen que aceptar que Rafael y Adriana están juntos y nada va a impedir que lo sigan estando y que o hacen algo ya o será demasiado tarde.