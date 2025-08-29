'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 1 de septiembre: una despedida y un encontronazo con consecuencias

Tras el trágico final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje', la serie creada por Josep Cister ('La Promesa') estrenaba este miércoles su tercera temporada marcada por la muerte de Julio tras beber el veneno que había encargado Úrsula para Adriana.

Una impactante pérdida que sin duda marcará un antes y un después en la ficción de Bambú Producciones y más ahora que el personaje al que interpretaba Nacho Olaizola anunció su decisión de ayudar a su mujer Adriana y a su hermana Rafael a que escaparan juntos para poder vivir su amor lejos de Valle Salvaje.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, Atanasio compartía con Matilde como José Luis tenía muchas esperanzas puestas en don Julio y como está la situación con sus hijos tras expulsar de su casa a Alejo y que las decisiones pueden estar pesando al duque.

Paralelamente, José Luis le dejaba claro a Victoria que le jura por la memoria de su hijo que tanto Rafael como Adriana van a pagar caro por lo que han hecho al provocar la muerte de Julio por sus traiciones.

Doña Amanda no dudaba en preguntarle a Bárbara si va a saber estar con su hijo cuando la pasión entre ellos se apague y si estará a la altura de las circunstancias. Paralelamente, la mujer trataba de saber que pasó entre su hijo y la joven y él le aseguraba que fue algo grave.

Victoria no dudaba en azuzar a Úrsula para que trate de reconquistar a Rafael asegurándole que lo que necesita ahora es alguien que sea una confidente y una mujer de los pies a la cabeza y ella aseveraba que será su paño de lágrimas.

Mientras Rafael le dejaba claro a su padre que no tiene sentido seguir con las guerras ahora que Julio ya no está. Y Pedrito dejaba entrever que es muy raro que alguien tan joven haya tenido un ataque al corazón.

Después Mercedes compartía con Rafael que ve a Adriana preocupada y con la culpa de haber sido ella la culpable de la muerte de Julio. Pero Adriana no dudaba en encararse con José Luis dejándole claro que el único culpable de lo sucedido es él por no haber sido un buen padre y haberlo despreciado y que el único asesino es él.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 1 de septiembre a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 244 de 'Valle Salvaje' del lunes 1 de septiembre

Martín y Francisco en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le advierte a Rafael de que tiene que andar con ojo porque ahora que Julio no está la felicidad que su hermano le iba a regalar al permitir que escapara con Adriana, su padre no se lo va a permitir.

Mientras, Adriana sigue encarándose con José Luis y se atreve a cuestionarle si quiere perder a otro de sus hijos negándole a Rafael que pueda ser feliz a su lado. Una conversación que deja muy tocado al duque y que preocupa a Victoria.

Francisco le propone a su amigo Martín presentarse los dos ante Pepa y que sea ella quién elija con quién quedarse. La joven asegura que hasta que un chico conquiste su corazón aún queda.

Paralelamente, Martín le deja claro a Matilde que por mucho que compartan sangre él no la considera su hermana aunque ella asegura que para ella él si que es su hermano. Todo ante la atenta mirada de Isabel.

Amanda se marcha a la corte y al despedirse de Bárbara le dice que espera que la próxima vez que se encuentren, si es que eso sucede, puedan tratarse de forma algo más cordial después de los feos que le ha hecho.

Adriana se hunde ante Mercedes y le deja claro que se siente culpable de muchas de las cosas que han pasado. Por su parte, Victoria no duda en enfrentarse a su sobrina preguntándole si piensa que ahora que Julio ha muerto tiene más libertad. Mientras que Luisa le advierte a Victoria que como José Luis siga comportándose así también va a perder a Alejo. Y después de este encontronazo José Luis se acerca a la Casa Pequeña para reencontrarse con su hijo.

Por último, Úrsula le advierte a Rafael que ahora que su hermano no está tiene que ser él quién levante el ánimo de toda su familia. Y Rafael empieza a sospechar de que alguien pudo poner algo en la copa de su hermano.