'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 29 de agosto: la grave acusación contra José Luis

Tras el trágico final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje', la serie creada por Josep Cister ('La Promesa') estrenaba este miércoles su tercera temporada marcada por la muerte de Julio tras beber el veneno que había encargado Úrsula para Adriana.

Una impactante pérdida que sin duda marcará un antes y un después en la ficción de Bambú Producciones y más ahora que el personaje al que interpretaba Nacho Olaizola anunció su decisión de ayudar a su mujer Adriana y a su hermana Rafael a que escaparan juntos para poder vivir su amor lejos de Valle Salvaje.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este jueves, José Luis insistía en enfrentarse a su hijo Alejo dejándole claro que esa casa es terreno velado para él mientras Rafael se quejaba a su padre de querer ajustar cuentas con su hijo con su otro hijo de cuerpo presente y que así lo único que hace es seguir separando a la familia.

Tras la prohibición de José Luis a Alejo y los habitantes de la Casa Pequeña a acudir a velar el cuerpo de Julio, Mercedes no dudaba en explotar a llorar. Mientras, José Luis le advertía a Victoria que no va a permitir que lloren por la muerte de Julio junto a ellos.

Sin embargo, Rafael no dudaba en hablar con su hermano Alejo y le decía que si él fuera él haría oídos sordos a esa prohibición y que le daría el último adiós a su hermano. Y aunque estuvo a punto de acudir, Alejo desechaba la idea y terminaba leyendo la carta que le había escrito a su hermano a Luisa y a su tía Mercedes.

Por su lado, Pedrito les confesaba a Rafael y Adriana que Julio estaba últimamente muy triste y que quería mucho a su hermana. Tras ello, José Luis no dudaba en enfrentarse con Rafael y Adriana dejándoles claro que si Julio ha muerto es por sus mentiras y por su traición y la humillación al que le han sometido y que por eso su corazón no lo ha soportado.

Por otra parte, doña Amanda anunciaba que abandonará Valle Salvaje y regresará a la corte mientras Leonardo compartía con ella que había hecho las paces con Bárbara. En cuanto a Francisco, el joven intenta ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 29 de agosto a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 243 de 'Valle Salvaje' del viernes 29 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio comparte con Matilde como José Luis tenía muchas esperanzas puestas en don Julio y como está la situación con sus hijos tras expulsar de su casa a Alejo y que las decisiones pueden estar pesando al duque.

Paralelamente, José Luis le deja claro a Victoria que le jura por la memoria de su hijo que tanto Rafael como Adriana van a pagar caro por lo que han hecho al provocar la muerte de Julio por sus traiciones.

Doña Amanda no duda en preguntarle a Bárbara si va a saber estar con su hijo cuando la pasión entre ellos se apague y si estará a la altura de las circunstancias. Paralelamente, la mujer trata de saber que pasó entre su hijo y la joven y él le asegura que fue algo grave.

Victoria no duda en azuzar a Úrsula para que trate de reconquistar a Rafael asegurándole que lo que necesita ahora es alguien que sea una confidente y una mujer de los pies a la cabeza y ella le deja claro que será su paño de lágrimas.

Mientras Rafael le deja claro a su padre que no tiene sentido seguir con las guerras ahora que Julio ya no está. Y Pedrito deja entrever que es muy raro que alguien tan joven haya tenido un ataque al corazón.

Después de que Mercedes comparta con Rafael que ve a Adriana preocupada y con la culpa de haber sido ella la culpable de la muerte de Julio. Pero Adriana no duda en encararse con José Luis dejándole claro que el único culpable de lo sucedido es él por no haber sido un buen padre y haberlo despreciado y que el único asesino es él.