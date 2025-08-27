'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 28 de agosto: el funeral de Julio, una prohibición y una marcha

Tras el trágico final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje', la serie creada por Josep Cister ('La Promesa') ha estrenado este miércoles su tercera temporada marcada por la muerte de Julio tras beber el veneno que había encargado Úrsula para Adriana.

Una impactante pérdida que sin duda marcará un antes y un después en la ficción de Bambú Producciones y más ahora que el personaje al que interpretaba Nacho Olaizola anunció su decisión de ayudar a su mujer Adriana y a su hermana Rafael a que escaparan juntos para poder vivir su amor lejos de Valle Salvaje.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' este miércoles, las peores noticias se confirmaban cuando el galeno anunciaba a José Luis, Rafael y toda la familia que Julio ha fallecido por culpa de un ataque al corazón después de que todos se temieran lo peor al ver que no reaccionaba.

Rafael está completamente desolado por la muerte de Julio y Adriana trataba de interesarse por su estado pero él le pedía que por favor le dejara solo pues necesita pasar su duelo sin nadie que le atosigue. Además, Rafael no duda en sentirse responsable de la muerte de su hermano aunque Adriana le decía que no tienen culpa de lo sucedido.

Justo entonces, Úrsula les interrumpía para anunciarles que ya habían instalado la capilla de Julio y Rafael dejaba claro que no podía acudir y le pedía a la sobrina de Victoria que se marchara y le dejara a solas después de que Adriana si que se preparara para acudir a la capilla de su marido.

"¿Por qué estoy sintiendo el peso de una culpa que me está asfixiando?"#ValleSalvaje ⭕️ https://t.co/lfLLyci274 pic.twitter.com/4K4G5FV4FV — La 1 (@La1_tve) August 27, 2025

Isabel se presentaba en la Casa Pequeña para anunciar a Mercedes y Matilde la inesperada muerte de Julio. Mientras, Irene, no podía parar de lamentar el fallecimiento de su hermano mayor y tanto Bárbara como Leonardo trataban de animar a su amiga.

Y aunque se negaba a acudir a ver a su hermano a la capilla, Rafael terminaba visitando la tumba de su hermano para despedirse de él. "Hay muchas cosas que no te he contado hermano de cuando estuve en la guerra. Una es que viví muchos momentos que estuve más cerca de la muerte que de la vida. El mérito de un soldado es volver a casa, ser soldado no te convierte en valiente y yo desde luego no lo soy, valiente es lo que eres tú, tú te quedaste en casa cuidando de todo y todos, luchando por las tierras, por la familia y sacrificándote por todos y por mí", le decía entre lágrimas Rafael al cuerpo de su hermano poniéndole la cruz que llevó en la guerra.

Por último, Ana, la doncella que ayudó a Úrsula, le recrimina lo sucedido asegurando que ella le había dicho que era doña Adriana quién tenía que tomar de esa copa. Pero Úrsula le deja claro que todo ha salido como ella esperaba mientras un flashback mostraba como fue ella quién cambió las copas de Julio y Adriana y le pedía a la doncella no volver a hablar jamás del asunto. Y aún así, la doncella se debatía entre contar lo que sabe o no.

Paralelamente, Francisco y Martín seguían peleándose por conquistar el corazón de Pepa. Y precisamente, la joven, aguardaba junto a Luisa la llegada de Alejo para comunicarle la triste pérdida de su hermano Julio. A su vuelta, Alejo se queda completamente en shock al enterarse de la noticia por Luisa. Y cuando acudía a despedirse de su hermano, el duque le prohibía su entrada y le pedía que se marchara porque no es bien recibido en la Casa Grande.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 28 de agosto a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 242 de 'Valle Salvaje' del jueves 28 de agosto

Alejo acude al funeral de Julio en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis insiste en enfrentarse a su hijo Alejo dejándole claro que esa casa es terreno velado para él mientras Rafael se quejaba a su padre de querer ajustar cuentas con su hijo con su otro hijo de cuerpo presente y que así lo único que hace es seguir separando a la familia.

Tras la prohibición de José Luis a Alejo y los habitantes de la Casa Pequeña a acudir a velar el cuerpo de Julio, Mercedes no duda en explotar a llorar. Mientras, José Luis le advierte a Victoria que no va a permitir que lloren por la muerte de Julio junto a ellos.

Sin embargo, Rafael no duda en hablar con su hermano Alejo y le dice que si él fuera él haría oídos sordos a esa prohibición y que le daría el último adiós a su hermano.

Por su lado, Pedrito les confiesa a Rafael y Adriana que Julio estaba últimamente muy triste y que quería mucho a su hermana. Tras ello, José Luis no duda en enfrentarse con Rafael y Adriana dejándoles claro que si Julio ha muerto es por sus mentiras y por su traición y la humillación al que le han sometido y que por eso su corazón no lo ha soportado.

Por otra parte, doña Amanda anuncia que abandonará Valle Salvaje. En cuanto a Francisco, el joven intenta ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín.