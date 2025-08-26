'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 27 de agosto: impacto por la muerte de Julio y un gran dilema

'Valle Salvaje' ha llegado al momento culmen este martes 26 de agosto con el final de su segunda temporada que ha terminado con la trágica muerte de uno de sus grandes protagonistas después de la estratagema de Victoria y Úrsula para acabar con Adriana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le dejaba claro a José Luis que él y sus hermanos no tienen la culpa de lo que él pasó con el abuelo Antonio y el duque terminaba dándole un manotazo a su hijo. Asimismo, Julio le avisaba de que va a reunir a toda la familia para comunicarles una importante noticia.

Paralelamente, Victoria advertía a José Luis de que ahora su mayor enemiga es Adriana pues sabiendo todo lo que sabe puede maniobrar contra ellos en cualquier momento y que incluso podría arrendarles las tiendas a los duques de Miramar.

Por otro lado, Julio le aseguraba a Úrsula que le está haciendo el mayor favor que le podrían hacer pero ella le dejaba claro que si hace eso se convertirá matemáticamente en su enemigo.

Por su parte, Irene le confesaba a Leonardo que ha discutido muchas veces con Bárbara pero nunca se había sentido tan culpable como ahora que ella ha descubierto el affaire de ambos y que se siente sucia y traidora. Mientras que Martín se enfrentaba con su hermana Matilde.

Úrsula le pedía a Adriana poder juntarse ambas con Julio y Rafael y le dejaba claro que no tiene ninguna doble intención después de que su prima sospechara de que trama algo. Tras ello, no dudaba en montar un brindis entre los cuatro después de haberle puesto veneno a la copa que supuestamente se iba a beber Adriana. Pero finalmente es Julio quien termina cayendo fulminado al suelo tras beber ese veneno.

Con su muerte se inicia la tercera temporada de la serie en la que todo dará un giro con la aparición de un nuevo personaje, un viejo conocido de los habitantes del Valle que pondrá patas arriba ambas casas, así como nuevos decorados que seguirán ampliando el universo de la ficción de Bambú Producciones.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 27 de agosto a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 241 de 'Valle Salvaje' del miércoles 27 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara le asegura a Leonardo que no es justo que le quiera tanto y que por mucho que lo intente no sea capaz de abandonarle.

José Luis grita desesperado para que llamen a un galeno después de que Julio caiga fulminado al suelo tras comunicar sus planes de marcharse al sur de Francia con Adriana. Mientras, Rafael llora desesperado al ver que su hermano no reacciona.

También Úrsula muestra su preocupación por el estado de Julio y pide rezar por él mientras Adriana le pide que se calle por favor. Paralelamente, Luisa y Pepa aguardan el regreso de Alejo para comunicarle la noticia de lo sucedido con su hermano.

El dolor se apodera de Valle Salvaje tras la inesperada muerte. Por otro lado, Bárbara tiene un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo y Francisco y Martín se enfrentan por su amor por Pepita.

Por último, Ana, la doncella que ayudó a Úrsula, le recrimina lo sucedido asegurando que ella le había dicho que era doña Adriana quién tenía que tomar de esa copa. Pero Úrsula le deja claro que todo ha salido como ella esperaba. Y aún así, la doncella se debate entre contar lo que sabe o no.