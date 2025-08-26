¿Muere Adriana en 'Valle Salvaje'?: Lo que ocurrirá en su temporada 3 tras el trágico final de la segunda

'Valle Salvaje' vivirá este martes el final de su segunda temporada con un final que hará explotar todo por los aires con una trágica muerte que lo cambiará todo. Pero los fans de la serie pueden estar tranquilos pues el estreno de la tercera temporada se producirá este mismo miércoles 27 de agosto.

Así, como es habitual en las series diarias, enlazarán una temporada con otra. De este modo, 'Valle Salvaje' llegará a su tercera temporada con un cambio sustancial.

Los sucesos que se viven en la Casa Grande estos días lo van a cambiar absolutamente todo para los Gálvez de Aguirre. El destino de algunos de los personajes es incierto y a esto se sumará una trágica muerte y la llegada de nuevos habitantes al Valle Salvaje.

¿Pero quién morirá en el capítulo final de su segunda temporada? Las miradas están puestas en Adriana pues Victoria ha encargado a su sobrina Úrsula que se deshaga de una vez por todas de la relación de su prima con Rafael. Así, Úrsula no dudó en encargar un remedio a una de las doncellas y en el avance del capítulo se ve como ella misma dice que quiere ser la encargada de ponerle unas gotitas a la copa de su prima.

Todo esto se produce después de que Adriana haya descubierto el gran secreto de José Luis y Victoria: las tierras de Valle Salvaje no pertenecen al duque si no a Pedrito y a los Salcedo. ¿Estará en peligro la vida de la protagonista y su bebé pues está embarazada? En el caso de ser ella la persona que muere se repetiría la misma historia que con Jana (Ana Garcés) en 'La Promesa' hace unos meses. Algo que no sería de extrañar viendo que el creador de las dos series es Josep Cister.

'Valle Salvaje' se renueva en su tercera temporada con nuevos personajes

Un protagonista muere en 'Valle Salvaje'.

La tercera temporada de Valle Salvaje arranca con un "último brindis". Adriana, Rafael, Julio y Úrsula brindarán por el destino sin saber que uno de ellos tendrá un aciago final. Este suceso significará un punto de no retorno para todos los habitantes del valle.

Las nuevas tramas se abren paso hacia un nuevo tablero de juego donde sus protagonistas no solo buscan sobrevivir y salir hacia adelante, sino también echar la vista atrás, recogiendo el legado de los orígenes de la serie: el pasado que unió al padre de Adriana con los Gálvez de Aguirre, el papel de Pedrito como dueño de todo Valle Salvaje y la verdadera razón por la que Adriana y sus hermanos llegaron hasta allí.

Y por si fuera poco, la llegada de un nuevo personaje que es un viejo conocido de los habitantes del valle, pondrá patas arriba a uno de los protagonistas, al que situará entre la espada y la pared. Y es que este nuevo personaje revolucionará tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y la relación entre ambas.

Asimismo, la nueva etapa de 'Valle Salvaje' también contará con nuevos decorados fijos y polivalentes que ampliarán todavía más el universo de la serie de TVE. Por un lado veremos partes de la Casa Grande aún desconocidas y podremos adentrarnos en el valle para descubrir un nuevo granero de dos plantas donde los integrantes de la Casa Pequeña pondrán en marcha sus nuevos negocios. Por último, Alejo y Luisa seguirán remodelando el desván de la Casa Pequeña para convertirlo en su hogar