'Valle Salvaje', avance del final de su segunda temporada este martes 26: el asesinato que lo cambia todo

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial a punto de concluir su segunda temporada después de que varios secretos hayan salido a la luz. Por un lado, Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque. Y por otro, la relación de Adriana y Rafael ya no es ningún misterio.

La ficción ya anuncia el final de su segunda temporada para mañana martes 26 de agosto con un "último brindis" dejando entrever que uno de sus protagonistas podría morir después de la estratagema de Victoria y Úrsula para acabar con Adriana.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria trataba de saber si José Luis ha hablado ya con Rafael y Adriana pero él pedía que hasta que no esté completamente restablecida deje a un lado todos los problemas que les acechan.

Por su parte, Rafael le decía a su hermano Julio que si él se marcha de Valle Salvaje en el fondo guarda cierta justicia no por su padre ni por lo que dice del apellido de la familia sino por él. Asimismo, les anuncia a él y Adriana que deben abandonar Valle Salvaje y que él les ayudará a escapar para que puedan ser libres y vivir su amor.

Leonardo le dejaba claro a Irene que no sabe lo que busca Bárbara pero que si su rechazo es definitivo no va a poder seguir en Valle Salvaje mucho tiempo. Paralelamente, Pedrito insta a su hermana Bárbara a que arregle cuanto antes su relación con Leonardo si piensa que se puede reconducir y que sino que le olvide para siempre.

Por otro lado, Martín advierte a Isabel que es el servidor más respetuoso que hay en palacio pero ella le asegura que sus comportamientos dejan mucho que desear en la Casa Pequeña y pone en cuestión su continuidad.

Tras la marcha de Bernardo, Victoria no duda en aprovecharlo para decirle a Mercedes que la culpa es suya porque no es la primera vez que la abandona. Por otro lado, Alejo no duda en decirle a su hermano Julio que si tanto le quiere que lo demuestre y se plante con su padre.

Por último, Julio advierte a su hermano Rafael que tiene que abandonar Valle Salvaje mientras que Úrsula le pide que le permita ser su esposa y retomen su relación aunque el Gálvez de Aguirre le deja claro que jamás la va a amar y que debe aceptarlo. Tras ello, Úrsula no duda en decirle a una doncella que necesitará su ayuda para darle su escarmiento a alguien con el remedio que le ha proporcionado.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 26 de agosto a partir de las 17:25 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 240 de 'Valle Salvaje' del martes 26 de agosto

Un protagonista muere en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le deja claro a José Luis que él y sus hermanos no tienen la culpa de lo que él pasó con el abuelo Antonio y el duque termina dándole un manotazo a su hijo. Asimismo, Julio le avisa de que va a reunir a toda la familia para comunicarles una importante noticia.

Paralelamente, Victoria advierte a José Luis de que ahora su mayor enemigo es Adriana pues sabiendo todo lo que sabe puede maniobrar contra ellos en cualquier momento y que incluso podría arrendarles las tiendas a los duques de Miramar.

Por otro lado, Julio le asegura a Úrsula que le está haciendo el mayor favor que le podrían hacer pero ella le deja claro que si hace eso se convertirá matemáticamente en su enemigo.

Por su parte, Irene le confiesa a Leonardo que ha discutido muchas veces con Bárbara pero nunca se había sentido tan culpable como ahora que ella ha descubierto el affaire de ambos y que se siente sucia y traidora. Mientras que Martín se enfrenta con su hermana Matilde.

Úrsula le pide a Adriana poder juntarse ambas con Julio y Rafael y le deja claro que no tiene ninguna doble intención después de que su prima sospeche de que trama algo. Tras ello, no duda en montar un brindis entre los cuatro después de haberle puesto veneno a la copa que supuestamente se va a beber Adriana. De tal modo, uno de los cuatro brindará por última vez. ¿Quién morirá?