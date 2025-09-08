TVE suprime 'Malas Lenguas' de su programación y 'La Promesa' cambia su franja de emisión

TVE continúa recortando el tiempo en pantalla de 'Malas Lenguas' con su última estrategia de este lunes, que eliminará el segundo bloque del espacio conducido por Jesús Cintora en favor de 'La Promesa'. La cadena pública opta por arrancar la semana con una doble emisión del serial de época, cuyo capítulo de estreno llegará acompañado de una entrega especial sobre el asesinato de Jana.

Ya hace unos días, Televisión Española movió ficha alterando la oferta habitual del programa de Jesús Cintora recortando su emisión simultánea, que arrancaba justo después de 'La Promesa', en media hora. Así, en lugar de finalizar a las 21:00 horas en La 2, el formato se despide a las 20:30 horas en ambos canales para evitar rivalizar con 'Aquí la tierra' en La 1.

'Malas Lenguas' pierde su emisión simultánea este lunes por un capítulo especial de 'La Promesa'

Y este lunes, La 1 vuelve a repetir su estrategia de la pasada semana doblando su emisión de 'La Promesa', dejando sin hueco en la programación a 'Malas Lenguas'. Sin embargo, en lugar de ofrecer dos episodios de estreno, como hicieron para arrancar la temporada televisiva el pasado lunes, en esta ocasión la ficción estrella de La 1 estrenará un nuevo capítulo seguido de una entrega especial sobre el asesinato de Jana.

Por lo que este lunes, el espacio conducido por Jesús Cintora mantendrá su primera emisión en la sobremesa de La 1, de las 15:55 a las 17:35 horas. Justo después se estrenará un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', seguido de las dos entregas de 'La Promesa' para finalizar la tarde con 'Aquí la tierra', a las 20:30 horas, sacrificando la emisión simultánea del magacín de LA OSA Producciones, cuyo segundo bloque queda relegado a La 2.

Y el estreno del capítulo especial sobre el asesinato de Jana llega por un importante motivo, ya que los seguidores de 'La Promesa' descubrirán en la nueva entrega de este lunes por fin la identidad del asesino o los asesinos del querido personaje de la ficción, meses después de su muerte en la ficción. Toda una estrategia que TVE podría estar utilizando para mejorar sus datos más débiles del día: la franja entre 'La Promesa' y 'Aquí la tierra', habitualmente ocupada por 'Malas Lenguas'.