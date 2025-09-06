Cambio de programación en TVE: Giro en su estrategia con 'Malas Lenguas', Pepa Bueno y 'Aquí la Tierra'

Desde hace unos días hemos señalado como TVE ha pegado un recorte a 'Malas Lenguas', el programa de Jesús Cintora. Por un lado, estos últimos días, el bloque que emitía La 1 en exclusiva en sobremesa ha desaparecido por culpa de La Vuelta.

Pero además ha llamado la atención que además de ese recorte obligado, RTVE ha cambiado su estrategia con 'Malas Lenguas' en La 2. Y es que hasta ahora tras el simulcast de La 1 y La 2 entre las 19:20 y las 20:30 horas, la cadena optaba por alargar el programa de Jesús Cintora hasta las 21:00 horas en La 2 con 'Malas lenguas al cuadrado' mientras La 1 emitía 'Aquí la tierra'.

Sin embargo, esta semana, TVE optaba por eliminar ese bloque exclusivo de La 2 y 'Malas Lenguas' concluye tanto en La 1 como en La 2 a las 20:30 horas. Un movimiento que ha extrañado pues lo que emite la segunda cadena en ese horario son reposiciones de 'Cifras y letras' que marcan datos inferiores a lo que hacía el programa de actualidad.

Según El Confi TV, este movimiento se debe a una estrategia de programación para evitar que el programa de Jesús Cintora rivalice con 'Aquí la tierra' pues mucho público se pasaba a La 2 para seguir viendo el programa en lugar de quedarse en La 1 para ver el espacio de Jacob Petrus. Así, TVE ha decidido por el momento evitar este enfrentamiento con la intención de que el programa divulgativo refuerce sus datos de audiencia para dejar un gran arrastre al nuevo 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

Algo que se mantendrá durante la próxima semana o eso se puede deducir de lo visto en la programación de La 2 para el próximo lunes donde 'Malas Lenguas' concluirá a las 20:30 horas. Eso sí, el espacio de Jesús Cintora no se emitirá en La 1 en el bloque de 19:20 a 20:30 horas por culpa de 'La Promesa' pues la cadena emitirá doble capítulo.

Audiencias del 'Telediario 2' de Pepa Bueno en su primera semana: