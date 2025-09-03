Cambio importante con 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora: sufre un drástico recorte en la parrilla de TVE

'Malas Lenguas', el programa de Jesús Cintora vivió este martes una gran tarde con su tercer mejor registro en simulcast entre La 1 y La 2 con un 11,5%. Y es que de hecho, el segundo bloque consiguió su mejor resultado en La 1 con un 8,1% y 541.000 espectadores.

No obstante, en los últimos días, y pese al éxito del formato, 'Malas Lenguas' se está viendo afectado por la emisión de La Vuelta en La 1. Así, la cadena ha optado por emitir tanto el martes como este miércoles y mañana jueves los finales de etapa de la vuelta ciclista.

Por si fuera poco, tanto este martes como hoy miércoles, La 2 también ha decidido reducir la duración de 'Malas Lenguas' y no emitir el bloque exclusivo que emitía de 20:30 a 21:00 horas bajo la denominación 'Malas lenguas al cuadrado' y en su lugar emitirá reposiciones de 'Cifras y letras'.

De esta forma, tanto este miércoles como el jueves La 1 emitirá La Vuelta en sobremesa de 15:55 a 17:30 horas en lugar del primer bloque de 'Malas Lenguas'. Posteriormente mantendrá en emisión tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' a partir de las 17:30 y las 18:25 horas respectivamente.

Después, La 1 volverá a conectar con 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora, que volverá a emitirse en simulcast con La 2 de 19:30 a 20:30 horas. Este miércoles la tarde se completará con 'Aquí la tierra' mientras que el jueves en lugar del programa de Jacob Petrus se emitirá el previo del partido entre Bulgaria-España.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este miércoles y jueves

Miércoles 3 de septiembre

15:55h - La Vuelta 2025

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:25h - 'La Promesa'

19:20h - 'Malas lenguas'

20:30h - 'Aquí la tierra'

Jueves 4 de septiembre

15:55h - La Vuelta 2025

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:25h - 'La Promesa'

19:20h - 'Malas lenguas'

20:30h - Futbol UEFA: Clasificación del Mundial: Bulgaria-España