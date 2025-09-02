TVE recorta drásticamente la emisión de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora este martes por esta razón

Jesús Cintora y su programa 'Malas Lenguas' vuelve a vivir un cambio en su emisión este martes. Si ya ayer lunes, TVE sorprendía al sustituir el segundo bloque en La 1 por doble episodio de 'La Promesa', este martes el programa de actualidad volverá a verse afectado por varios cambios de programación.

Por un lado, el primer bloque que se emite de forma exclusiva en la sobremesa de La 1 volverá a desaparecer de la parrilla por culpa de la vuelta ciclista. Así, este martes la cadena principal emitirá el final de la décima etapa de La Vuelta , con salida en el Parque de la Naturaleza Sendaviva y meta en El Ferial-Larra Belagua tras 175,3 kilómetros.

Más información RTVE toma una determinación sorprendente y táctica con el 'Telediario' de Pepa Bueno tras su estreno

Con ello, 'Malas Lenguas' faltará a su cita diaria con la audiencia a las 15:55 horas. Algo que también ocurrirá este miércoles y jueves pues está previsto que La 1 emita también las próximas etapas de La Vuelta haciendo que Jesús Cintora se quede sin su primer bloque.

Tras La Vuelta, La 1 ofrecerá nuevos episodios de 'Valle Salvaje' a partir de las 17:30 horas y justo después, en torno a las 18:20 horas será 'La Promesa' quién tome su relevo en la programación con la emisión de un nuevo capítulo diario después de ofrecer doble episodio este lunes.

Jesús Cintora ve reducida su presencia en TVE con 'Malas Lenguas' por partida doble este martes

Después de que este lunes, La 1 eliminara la emisión simulcast de 'Malas Lenguas' y se emitiera únicamente en La 2, este martes, el programa de Jesús Cintora volverá a emitirse en ambos canales a partir de las 19:20 horas. No obstante, el formato producido por Big Bang Media volverá a sufrir un tijeretazo en su duración pues al igual que pasó este lunes, La 2 ha decidido no seguir emitiendo el bloque exclusivo que emitía de 20:30 a 21:00 horas bajo el título 'Malas lenguas al cuadrado' después de que en La 1 se de paso a 'Aquí la tierra'.

Cabe decir que en un principio, La 2 tenía previsto emitir el partido del Eurobasket 2025 entre Italia y España en el Spyros Kyprianu Arena de Chipre desde las 20:25 horas. Sin embargo, este martes la cadena ha optado por trasladar su emisión a Teledeporte y en su lugar ofrecerá una reposición de 'Cifras y letras' antes de emitir en simulcast el 'Telediario 2' de Pepa Bueno en La 1 y en La 2.

Así queda la parrilla de La 1 este martes:

15:55h - La Vuelta 2025

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:20h - 'La Promesa'

19:20h - 'Malas Lenguas' (simulcast)

20:30h - 'Aquí la tierra'

21:00h - 'Telediario 2' (simulcast)

Así queda la parrilla de La 2 este martes:

15:30h - 'Saber y ganar' (reposición)

16:20h - 'Grandes documentales'

18:10h - 'Documental'

18:55h - 'Diario de un nómada'

19:20h - 'Malas lenguas' (simulcast)

20:30h - 'Cifras y letras' (reposición)

21:00 - 'Telediario 2' (simulcast)