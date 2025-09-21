TVE estrena hoy esta película de acción que va a remover conciencias como arma contra 'Supervivientes All Stars'

TVE está poniendo a Telecinco contra las cuerdas. Si el pasado jueves La 1 lograba una tarde de récord dejando a la cadena de Mediaset en tercera posición; la cadena pública sigue complicándole las cosas a una de las apuestas de Telecinco en prime time como es 'Supervivientes All Stars'.

Así, después de que la semana pasada TVE decidiera enfrentar la saga "The Equalizer" frente a las entregas de 'Supervivientes All Stars' del martes y el jueves y las consiguiera batir en coincidencia, y de que el pasado domingo la película "El piloto" liderara también sobre 'Conexión Honduras', La 1 quiere seguir reteniendo ese liderazgo con la película de estreno que anuncia para este domingo.

Hablamos de "Civil Ward', la película de Alex Garland que nos recuerda el precio que podemos pagar en nuestras sociedades cuando un país se instala en la locura tal y como señala José Pablo López, el presidente de RTVE en su cuenta de "X".

"Civil War" cuenta con un reparto encabezado por Kirsten Dunst ("Spiderman"), Wagner Moura ('Narcos'), Cailee Spaeny, Stephen Henderson ("Dune"), Jesse Plemons ('Breaking Bad') y Jonica T. Gibbs, entre muchos otros.

Este domingo a las 22.00h emitimos en La 1 "Civil War", la película de Alex Garland estrenada en 2024.



Una película que nos recuerda el precio que podemos pagar en nuestras sociedades cuando un país se instala en la locura.



— José Pablo López (@Josepablo_ls) September 20, 2025

¿De qué va "Civil War", el nuevo arma de TVE contra 'Supervivientes All Stars'?

En un futuro cercano, donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje por carretera en dirección a Washington DC.

Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de Estados Unidos.