TVE estrena el fin de semana esta película ganadora de 7 premios Oscar para eclipsar a 'Supervivientes All Stars'

TVE sigue apostando por los ciclos de cine que tan bien funcionan. Este fin de semana la cadena pública conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con el estreno de "Oppenheimer" como principal baza contra 'Supervivientes All Stars' el domingo.

Con motivo del estreno en televisión de la película que arrasó en los Premios Oscar 2023 con hasta siete galardones, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, TVE ha preparado un ciclo de cine con varias películas el sábado por la noche y durante todo el domingo bajo el nombre "Septenheimer".

"La promesa de Irene", "La gran mentira", "Vida oculta" o las oscarizadas "Pearl Harbor" y "Oppenheimer" son algunas de las películas que se podrán disfrutar este sábado y domingo en La 1. Algunas de ellas tendrán que hacer frente a dos pesos pesados en Telecinco como son 'Bailando con las estrellas' el sábado y 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' el domingo.

80 años del final de la Segunda Guerra Mundial



Piedad, justicia, amor, compañerismo, remordimientos... Sentimientos que cuentan una historia de la que aprender, más allá del dolor. ✨



"La promesa de Irene" (Sábado 27 de septiembre a las 22:00 horas - ESTRENO)

Cuando los nazis invaden Polonia en 1939, la enfermera Irena Gut, interpretada por Sophie Nélisse, es trasladada y obligada a trabajar para el ejército alemán, siendo asignada como ama de llaves de un comandante nazi. En lugar de adoptar un perfil bajo y mantenerse a salvo apoyada por su estatus y etnia, Gut arriesgará todo para salvar a una docena de judíos refugiándolos en la casa de su jefe.

El ganador de un Emmy, Dougray Scott, Andrzej Seweryn o Eliza Rycembel completan un reparto de una maravillosa cinta repleta de tensión, amor, empatía y dolor que también es estreno en televisión.

"La gran mentira" (Sábado 27 de septiembre a las 23:50 horas)

Esta adaptación del bestseller escrito por Nicholas Searle cuenta la historia del estafador profesional Roy Courtnay, que apenas puede creer su suerte cuando conoce a la viuda adinerada Betty McLeish. Cuando Betty le abre su hogar y su vida, juntos compartirán una vida aparentemente tranquila propia de una pareja de jubilados. Lo que sorprenderá a Roy será descubrir que se preocupa por ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa en la elección más peligrosa de toda su carrera.

Ian McKellen y Hellen Mirren encabezan el reparto de esta película en la que también participan otros actores como Russell Tovey, Jim Carter o Mark Lewis Jones, entre otros.

"Vida oculta" (Sábado 27 de septiembre a la 1:35 horas)

Franz y Fani Jägerstätter son un feliz matrimonio que vive con sus tres hijas en su granja alpina en Sankt Radegund, Austria. Son campesinos, viven y trabajan rodeados de un impresionante paisaje de montañas. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los hombres comienzan a respaldar el nazismo, pero Franz no se deja arrastrar por la corriente mayoritaria. Se resiste a prestar juramento a Hitler y se convierte en el primer objetor de un mundo de ferviente nacionalismo y creciente ideología de odio. El amor incondicional de su esposa, y su fe inquebrantable, se convertirán en sus principales aliados para afrontar las graves repercusiones que su decisión provocará.

La película está dirigida por Terrence Malick, el realizador de películas tan reconocidas como "El árbol de la vida" o "El nuevo mundo" y protagonizada por August Diehl, Matthias Schoenaerts y Valerie Pachner, entre otros.

"El día que vendrá" (Domingo 28 de septiembre a las 15:50 horas)

Posguerra en Alemania, año 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) aterriza en las ruinas de Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido, Lewis (Jason Clarke), un coronel británico que ha recibido la misión de reconstruir la ciudad destruida. Pero cuando van a mudarse a su nueva casa, Rachael descubre con asombro que Lewis ha tomado una decisión inesperada: compartirán la enorme casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán (Alexander Skarsgård) y su atormentada hija. En esta atmósfera cargada, la hostilidad y el dolor dan paso a la pasión y la traición.

La película está protagonizada por Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård y Kate Phillips, entre muchos otros.

"Pearl Harbor" (Domingo 28 de septiembre a las 17:35 horas)

Con una de las bandas sonoras más maravillosas de la historia, "Pearl Harbor" narra la historia de amistad entre Rafe McCawley y Danny Walker, interpretados por Ben Affleck y Josh Hartnett. Ambos crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su relación se afianza todavía más cuando ambos ingresan como pilotos en las fuerzas aéreas. Rafe encuentra al amor de su vida en Evelyn Johnson, una valiente enfermera, pero pronto tienen que separarse por una misión de guerra. Mientras tanto, Danny y Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai comenzando un trío amoroso que te dejará sin aliento.

"Oppenheimer" (Domingo 28 de septiembre a las 22:00 horas - ESTRENO)

Siete Oscars, cinco Globos de Oro, siete Premios BAFTA y una valoración histórica a una de las cintas más exitosas sobre el cine bélico que se hayan hecho nunca.

Oppenheimer cuenta la historia del brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del 'Proyecto Manhattan', el cual lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Cillian Murphy como protagonista y Emily Blunt, Robert Downey Jr. o Matt Damon interpretan esta apabullante película sobre el holocausto nuclear.

"La lista de Schindler" (Domingo 28 de septiembre a las 00:50 horas)

Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas, busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente, gracias sobre todo a su gerente Itzhak Stern (Ben Kingsley), también judío. Pero conforme la guerra avanza, Schindler y Stern comienzan ser conscientes de que a los judíos que contratan, los salvan de una muerte casi segura en el temible campo de concentración de Plaszow, que lidera el Comandante nazi Amon Goeth (Ralph Fiennes), un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos.

La película dirigida por el genio de Steven Spielberg fue un auténtico éxito además su banda sonora de John Williams es una de las más reconocidas del séptimo arte. La cinta cuenta con actores de la talla de Liam Neeson. Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Caroline Goodall, entre muchos otros.