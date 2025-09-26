Telecinco recurre (otra vez) a Isabel Pantoja para relanzar el nuevo programa de Santi Acosta

Hace unas semanas, Telecinco estrenaba 'El precio de...', un nuevo espacio dirigido y presentado por Santi Acosta dedicado a aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad dando voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

Las primeras entregas estuvieron dedicadas a hablar de 'El precio de la corrupción' con la primera entrevista en televisión a Carolina Perles, la ex mujer de José Luis Ábalos. Y el tercer programa se dedicó a analizar 'El precio de una exclusiva' con las exclusivas del corazón mejor pagadas.

Tras un buen estreno, 'El precio de...' no ha parado de bajar en audiencia. Así, en su primera entrega anotó un buen 13,1% y 781.000 espectadores liderando la noche del lunes. En su segundo programa bajó al 10,2% y 575.000 espectadores manteniéndose por encima de la media de la cadena. Pero fue en su tercer programa cuando el espacio de Santi Acosta descendió hasta un flojo 8,7% y 514.000 espectadores.

Es por eso por lo que Telecinco ha decidido recurrir a uno de sus personajes fetiche para intentar recuperar la audiencia perdida y relanzar los datos del programa de Santi Acosta. Y es que para el próximo lunes, la cadena de Mediaset anuncia 'El precio de la codicia' dedicado a hablar de la vida de Isabel Pantoja.

En su cuarta entrega, el espacio producido por Mandarina Producciones tratará de analizar cuál es la verdadera situación económica de la tonadillera y cómo ha sido su vida junto a figuras como Paquirri, Encarna Sánchez o Julián Muñoz entre otros. ¿Cuáles son las verdaderas cuentas de Cantora? ¿Es verdaderamente preocupante la salud de sus finanzas después de que haya salido a la luz pública una importante deuda con Hacienda? A estas y otras cuestiones tratará de dar respuesta el lunes en el programa.

'El precio de la codicia' ofrecerá importantes testimonios que arrojarán luz sobre cómo se forjó la fortuna de la artista y tratarán de dar respuesta a qué podría haber sucedido con ella. Pepi Valladares, su exasistenta personal; Inmaculada Liriano y Pedro Pérez, asistenta y productor, respectivamente, de Encarna Sánchez, con quien Isabel Pantoja tuvo una estrecha relación profesional; Charo Vega, antigua amiga de la artista y exmujer de Tony Caravaca, representante de la cantante; Dulce Delapiedra; y los periodistas Antonio Rossi y Sandra Aladro participan en el documental, que será analizado en profundidad en el plató, donde estarán Raquel Bollo, Lydia Lozano y Luis Pliego.