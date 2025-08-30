Telecinco anuncia su nuevo encargo a Santi Acosta, que se hace fuerte en la actual Mediaset

"Muy pronto" llega a Telecinco 'El precio de...', un nuevo formato con Santi Acosta como director y presentador que se está desarrollando y que será una de las grandes bazas de la cadena principal de Mediaset para la nueva temporada televisiva junto a otros productos como 'Supervivientes All Stars' y 'Bailando con las Estrellas' o la serie 'La Agencia'.

Según explica Telecinco por boca del periodista y comunicador, se trata de "un programa en el que se le pondrá etiqueta a los casos más secretos y controvertidos de la actualidad", ilustrándolos con "imágenes y testimonios en exclusiva" y "con archivos nunca abiertos".

"En la vida todo tiene un precio que hay que pagar. ¿Cuál es el precio de la ambición? ¿Cuál es el precio de la traición? ¿Y de la fama?", se pregunta Santi Acosta en el primer spot con el que Telecinco ha arrancado la campaña de promoción.

"Vamos a conocer el precio de la verdad", insiste a modo de declaración de intenciones sobre un espacio que combinará el documental y el debate, recuperando el espíritu de 'Hormigas Blancas' y 'Paparazzi', la serie documental que el propio Santi Acosta dirigió para Movistar Plus+.

💰 En la vida, todo tiene un precio 💰



📰 #ElPrecioDe, estreno muy pronto en Telecinco con Santi Acosta pic.twitter.com/xvj2BJvdDe — Telecinco (@telecincoes) August 29, 2025

La intención es que esta nueva oferta ocupe la noche de los miércoles y se estructure en dos partes diferenciadas: una primera con carácter documental con testimonios de periodistas, paparazzi y algún personaje relevante; y una segunda con un debate en directo en plató con colaboradores. Esta información la avanzó extraoficialmente Poco Pasa TV a la espera de que Telecinco dé más detalles en su próxima presentación en el FesTVal 2025.

Con 'El precio de...', Mediaset le otorgará mucho más peso a Santi Acosta, que junto a 'De Viernes' sumará dos prime time. Igualmente, el grupo audiovisual premiará a la compañía Mandarina, que vive su mejor momento con la actual administración produciendo 'De Viernes', 'En boca de todos', 'Código 10', 'Lo sabe, no lo sabe' y ahora este nuevo proyecto.